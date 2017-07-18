Философия успешности или в поисках меры

Само понятие «успешность» в нашем словарном запасе появилось недавно, как только в системе образования Российской Федерации ввели Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС). Потом сразу же был принят Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, и, как следствие Примерная общая образовательная программа основного общего образования» от 8 апреля 2015 года.

И вот здесь возникают вопросы!

И первый из них напрашивается сразу: как между собой взаимосвязаны успешность выпускника школы и государственная система образования?

Отвечать можно долго и нудно, философствовать до бесконечности, забыв об истине, но всегда помнить главное: надо найти механизм реализации между успешностью и государством. Напрашивается формула идея – проблема – цель! А это и есть своеобразная борьба за место под солнцем в современных условиях. Есть борьба за мозги молодого поколения! За наше будущее, и с этим уже никто не поспорит.

Контроль над сознанием человека! Или манипулирование человеческим сознанием?

И начнём мы к обращению вот к этим словам одного великого манипулятора человеческими мозгами, о ком, пока и умолчим: «Как это ни неприятно покажется любому из нас, а новое молодое учение, желающее проложить дорогу новым великим принципам, прежде всего, должно обратиться к оружию критики по отношению ко всему старому».

Интересно, не правда ли? И что мы будем рассматривать как старое в успешности, и в образовании?

Для начала вспомним Президента Российской Федерации Владимира Путина, когда он говорил о необходимости освоения понятийного аппарата. Таким образом, успешность есть сочетание актуального уровня социально значимых достижений и индивидуальных возможностей, к усвое­нию значимой информации и выполнению деятельности.

Сразу выделяем ключевое слово «сочетание». И тут же добавляем «достижения» и «возможности». Только вот достижения есть социально значимые, а возможности — индивидуальные. И всё это на актуальном уровне необходимо усвоить значимую информацию и выполнить действие. Как промежуточный итог, напрашивается вывод о механизме реализации между государством и личностью.

И где то мы уже всё это видели. Правильно, в образовательной системе Советского Союза. Но есть одна такая скрытая разница, в шахматной терминологии мы называем скрытый шах. Критикуя советскую систему образования, где не было понятия успешности и в помине, мы находим там одну важную закономерность заставить думать школьников, в общем, иметь цельную картину. Когда же мы рассматриваем современную систему в образовании, то натыкаемся на историческую тайну жрецов Древнего Египта. Проще говоря, три тысячи лет назад было дано другое представление о мироздании, то есть, древнее жречество сумело отделить неотделимые ранее понятия и заставить человека думать не в общем, а в отдельном, оперируя не целым, а частным. Так начался контроль над массовым человеческим сознанием со стороны избранных, коих тогда и назвали пастухами человеческих душ.

Давайте для наглядности вспомним притчу о слепых и слоне. В одной деревне когда-то жили шестеро слепых. Как-то они услышали: «Эй, к нам пришёл слон!» Слепые не имели ни малейшего представления о том, что такое слон, и как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем его увидеть, мы пойдём и хотя бы потрогаем его».

«Слон – это колонна», – сказал первый слепой, потрогавший слоновью ногу. «Слон – это веревка», – сказал второй, схвативший его за хвост. «Да нет же! Это толстый сук дерева», – сказал третий, рука которого провела по хоботу. «Он похож на большое опахало», – сказал четвёртый слепой, который взял животное за ухо. «Слон – это большая бочка», – сказал пятый слепой, пощупав живот. «Он больше похож на курительную трубку», – заключил слепой, проведя по бивню.

Они начали горячо спорить, и каждый настаивал на своем. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы причиной их жаркого спора не заинтересовался проходивший мимо мудрый человек. На вопрос: «В чем же дело?» слепые ответили: «Мы не можем разобраться в том, на что похож слон». И каждый из них сказал то, что думал о слоне.

Тогда мудрый человек спокойно объяснил им: «Правы вы все. Причина того, почему вы судите по-разному, заключена в том, что каждый из вас трогал разные части слона. На самом деле слон имеет все то, о чем вы говорите». Все сразу почувствовали радость, потому, что каждый оказался прав.

Мораль заключена в том, что в суждениях разных людей об одной и той же вещи чаще всего только доля истины.

Иногда мы можем видеть часть истины другого, а иногда – нет, поскольку смотрим на предмет под разными углами зрения, которые совпадают редко.

Поэтому, нам не стоит спорить до посинения, разумней сказать: «Да, я понимаю, у тебя могут быть определенные основания так считать».

Ну и что, скажете вы, и где здесь разница между советским и современным российским образованием? В общем, и частном, скажу вам я. В советское время, начиная с седьмого класса, дети сдавали экзамены, как устные, так и письменные. Я до сих пор помню, как 31 мая 1976 года сдавал устный экзамен по русской литературе. И так каждый год по разным предметам. У детей формировалась общая картина мироздания, и все как бы окунулись во времена древнеегипетского жречества общего восприятия мироздания. Что есть сегодня? Есть профильная ориентация, так сказать отделение частного от цельного восприятия мироздания, есть перечень основных письменных экзаменов после окончания девятого класса, и, как итог, есть Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ). Но нет устных экзаменов! Детей не учат говорить! Они в большей своей массе молчуны! Нет ораторов! Но есть проектная деятельность. Значит, в этом есть определённая идея и выгода для государства.

Сразу скажу, что в ЕГЭ нет ничего плохого. Равноправие! И главная его ценность в том, что срок действия результата четыре года, и если выпускник школы ошибся с выбором профессии, или не может освоить профессию по состоянию здоровья или другим причинам, то он может на следующий год сдать ЕГЭ по тому предмету, который он выбрал. Поэтому, лучше сдавать много экзаменов сразу, лишними не будут.

Как вы уже заметили, мы с помощью наших философских рассуждений начинаем приближаться к главному, каким образом государство с помощью успешности сможет управлять сознанием своих граждан?

Пора вспомнить о патриотизме. Если говорить кратко, то в глазах государства выпускник образовательной организации будет выглядеть патриотом, когда реализуются две составляющие успеха: налоги и дети. Поясню механизм реализации. Налоги. Здесь формула успеха простая: образование – профессия – работа. И, как итог, платим налоги. Вторая составляющая определяется так: создание семьи мужчина и женщина плюс дети. Государство должно вести свою внутреннюю и внешнюю политику так, чтобы о героизме и преодолении различных трудностей граждане государства забыли! Всё должно быть мирно, честно и без крови. Может ли видеть государство своих граждан успешными по этой формуле. Да, может. Такая постановка вопроса с налогами и детьми выгодна государству? Да, выгодна. Профильное разделение в образовании выгодно для государства Российская Федерация. Да, и в этом случае резко уменьшается количество протестующих граждан по общему признаку против государственной власти с помощью внешнего влияния. Только выборы! А это и есть борьба в самых разных восприятиях мироздания.

И вот здесь опять уместно вспомнить не только древнеегипетских жрецов, но и нашего тайного сказателя: «В тяжёлой борьбе, когда решаются судьбы людей и народов, поражение потерпит не тот, кто меньше знает, а тот, кто слабее и кто не умеет делать практических выводов даже из того немного, что он знает».

Можем ли мы назвать этот набор слов как механизм реализации успешности в борьбе за управление человеческим сознанием? Да, правильно понимаете, образование, как и религия, есть средство управления людьми. Так что можем.

В мировой практике, ещё с древнейших времён, люди знают два вида мировоззрения: мозаичное и калейдоскопическое. И здесь мы наблюдаем самую главную тайну жрецов Древнего Египта: подмена понятий и сокрытие истины. В итоге люди вместо мозаичного мировоззрения стали использовать калейдоскопическое. На деле это выглядит так. Скажем, мы имеем определённое количество геометрических фигур, из которых можно составить целостную картинку (мозаику). А можем это же количество составных частей поместить в калейдоскоп и крутить его, ожидая увидеть нечто цельное. Те люди, кто имеет калейдоскопическое мировоззрение (а их подавляющее большинство), видят мир через такую закономерность: а) всё происходит случайно; б) кругом хаос; в) причинно-следственных связей в событиях нет. Сразу же уместно вспомнить знаменитое высказывание Фридриха Ницше: «Нужно долго, долго носить в себе хаос, чтобы потом родить танцующую звезду». Пример есть, скачущая Украина. Тогда как для обладающих мозаичным мировоззрением, всё понятно, потому что для них: а) мир един и целостен; б) всё взаимозависимо и взаимосвязано; в) все процессы и явления в мире носят управляемый характер.

А теперь вернёмся к слепым и слону, и добавим сюда мозаику и калейдоскоп. Получим образовательную «святую троицу»: материя – информация – мера. Так какую «редиску» приготовили нам древнеегипетские жрецы? А всё просто. Материя была отдана науке, информация – религии, а мера была сокрыта от человечества. Сделано это было в глубочайшей древности – в Древнем Египте. И сделало это древнеегипетское жречество, дав людям неправильное представление об окружающем мире, распространяя и поддерживая через подконтрольную систему образования «калейдоскоп» в головах миллионов людей столетиями.

Преемником жречества в ведущих мировых религиях – христианстве, буддизме, исламе – стало духовенство. Да, мы знаем о Библии, Коране, буддийских писаниях и так далее. Вот там мера и зарыта, глубоко.

Как утверждает кандидат технических наук Константин Петров в своей книге «Тайна управления человечеством»: «Это сокрытие и позволило манипулировать сознанием каждого человека в отдельности и всем человечеством в целом на протяжении многих столетий. От человечества была сокрыта мера, благодаря которой каждый человек легко отделял бы ложь от истины и обладал бы методологией самостоятельного (не навязанного) познания мира. Человек ищет истину там, где он её не сможет найти никогда, потому что её там просто нет. Человека поставили перед выбором одной лжи из двух. Именно это лежит в основе принципа «управляемого конфликта», принципа «Разделяй и властвуй!». На этой основе противопоставлены материализм и идеализм. И на всей этой основе построены мировые религии и вероучения. С позиций этих ложных философских учений строят свои идеологии партии и движения».

Так куда сегодня движется образовательная система Российской Федерации? Как нигде в мире, образовательная система нашего государства находится в поисках этой самой упомянутой сокрытой жрецами меры. До сих пор нет классического определения меры! Это не литры, и не метры, и не граммы! Мера есть философская категория, выражающая органическое единство качественной и количественной определенности предмета или явления, а также, качественная и/или количественная пропорция соотношения истин. И процесс этот мы видим в новой форме обучения, а именно, участия детей в творческих исследовательских проектах, где есть сбор и обработка информации, где по замыслу должны объединиться в единое целое предметные, межпредметные, метапредметные и личностные связи, образовав при этом универсальные учебные действия по определённому профилю. Так мы сможем увидеть только общую картинку (мозаику) в отдельно взятом профильном обучении, например, химико-биологическом, если выпускник школы в будущем хочет стать врачом. Но не более того!

И вот здесь начинается тупик. Опять вспомним нашего тайного сказателя: «Цельное миросозерцание никогда не согласится делить своё влияние с другим миросозерцанием». Что следует понимать под цельным миросозерцанием? Конечно же, государство! А другое миросозерцание? Правильно, каждый человек в отдельности, или группа людей и так далее.

Назревает так называемый управляемый конфликт? И вот здесь важно расставить все точки над «и», и с помощью манипуляций в системе образования кардинально решить проблему в интересах всех граждан Российской Федерации, что с большим трудом и пытается сделать наше государство. Уйти от революций и военных конфликтов! Через успешность в системе образования.

Идея проста, и она лежит на поверхности: при помощи внешних сил не допустить общему в мозгах людей разрушить своё государство! Что это такое?

Укажем на то историческое, что ближе к нам: революции февраля и октября 1917 года в России, украинская Революция Гидности в феврале 2014 года. Везде мы видим внешнее влияние, вожди, покровители и так далее. Принцип один: чтобы прийти к власти, или разрушить государство необходимо назначить одного врага, то есть показать общее в целом. Можно и наоборот: хочешь сохранить власть, разделяй и властвуй. И если начать философствовать, то как-нибудь может, придём и к такому выводу, где в основе выбор решения на действие будет определяться по месту и времени. То есть можно крутить по-разному, и будете правы. То, к чему и толкают древнеегипетские жрецы. К хаосу через калейдоскоп. И здесь, ради сохранения государства и должна сказать своё решающее слово государственная система образования, через успешность.

Если проводить связь с древнеегипетскими жрецами, то показательным и противоречивым будет вот это высказывание нашего тайного сказателя и величайшего манипулятора человеческим сознанием, главного преступника всего человечества Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба», откуда мы и брали все предыдущие тексты: «Искусство истинно великого вождя вообще во все времена заключается, прежде всего, в том, чтобы не дробить внимания народа, а концентрировать его всегда против одного единственного противника. Чем более концентрирована будет воля народа в борьбе за единую цель, тем больше будет притягательная сила данного движения и тем больше будет размах борьбы. Когда народ видит себя окружённым различными врагами, то для более слабых и нестойких характеров это только даёт повод к колебаниям и сомнениям в правоте собственного дела. Но это уже означает начало паралича собственной силы».

Этот текст надо читать с пониманием общего в целом. А это не каждому дано. Это и есть та особенная мера в мозаике.

И как мы можем, увидеть паралич собственной силы, или не увидеть в образовательной системе Российской Федерации?

Здесь у нас появляется формула: государство – образование – власть. Только образование может сделать государство сильным и наоборот. А в итоге из этой образованной бочки и придут к власти в этом государстве успешные люди. Вот вам и успешность во благо всех граждан Российской Федерации.

Таким образом, наши философские размышления привели нас к успешности не каждого, но для всех. Успешность в современном образовании пока вынуждена отказываться от общего восприятия мира ради одного, профильного направления. А вот поиск того общего, что даст достойный отпор нашим врагам и будет считаться мера, которую от нас так тщательно скрыли древнеегипетские жрецы, и, которую мы ещё так и не нашли.

Сегодня образовательная система Российской Федерации не находится в изоляции. Например, в ходу Теория множественного интеллекта Ховарда Гарднера. В чём суть? В 1983 году в США вышла книга Ховарда Гарднера «Структура разума» (Howard Gardner, Frames of Mind ), в которой автор утверждал, что не существует единого интеллекта, так называемого general intelligence или «g», измеряемого известным IQ–тестом.

Как раз наоборот, существуют множественные интеллекты, которые независимы друг от друга и не могут измеряться стандартными тестами.

В книге он выделил семь видов интеллекта, к которым впоследствии добавил ещё два, итого девять: лингвистический, логико-математический, визуально-пространственный, телесно-кинестетический, музыкальный, натуралистический, межличностный, интраперсональный и экзистенциальный интеллекты.

Все виды интеллектов равноценны, каждый представляет собой особый способ взаимодействия с окружающей действительностью, и оценивание одних интеллектов выше, чем других — это исключительно культурная традиция.

Наше западное общество высоко ценит лингвистический, логико-математический и интраперсональный интеллекты. Ребёнок, который хорошо говорит и пишет, и/или отлично разбирается в математике, и/или является лидером в классе (школе), скорее всего не будет иметь проблем с учёбой и будет считаться успешным.

А вот в других культурах ценятся другие виды интеллекта. Так, например, в Нигерии в племенах Ананг способность хорошо петь (музыкальный интеллект) и танцевать (телесно-кинестетический) приведут вас к вершине социальной лестницы быстрее, чем умение логически мыслить или хорошо говорить. У северных народов (Чукчи, Эскимосы, Инуиты) визуально-пространственный вид интеллекта всегда ценился очень высоко. Люди с таким интеллектом обладали способностью замечать малейшие изменения в цвете и структуре снега, что помогало не оказаться на отколовшейся льдине или приготовиться загодя к снежной буре.

Психологическое сообщество приняло книгу без особого энтузиазма, зато она была очень позитивно воспринята многими профессионалами от образования. Некоторые школы в США даже стали пересматривать свои программы, чтобы подстраиваться под различные виды интеллекта. К сожалению, реальность такова, что если трудно учить ориентируясь на один-два типа интеллекта, то как учить ориентируясь на девять?

Россия приняла все и сразу!

Теперь мы пришли к главному, формированию интеллекта личности. И что же по этому поводу пишет преступник № 1: «Те личности, которые превосходят обычный масштаб золотой середины, большей частью сами прокладывают себе дорогу на арене мировой истории». И лучше Адольфа Гитлера об успешности ещё не сказал никто. Почему? Он указал меру: обычный масштаб золотой середины.

Можете задать вполне законный вопрос: а почему Гитлер? Ответ простой. Ещё никто в мире не смог провести манипулирование человеческим сознанием, и не какими-то там аборигенами, узбеками или украинцами, а самой образованной на то время в мировой истории германской нацией!

Таким образом, если мы говорим об успешности, то в первую очередь должны научить детей и взрослых противостоять манипулированию человеческим сознанием, каждому отдельно в своём случае.

Вывод напрашивается простой: найдём меру, тогда и появится интеллект, а, значит, придёт и успешность. Мы избавимся от манипулирования. И государственная целостность Российской Федерации сохранится.

18 июля 2017 года.

Сергей Роща