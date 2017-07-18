Движение автотранспорта по улице Донской откроют на месяц раньше намеченного срока. Работы, стартовавшие 27 мая текущего года, идут со значительным опережением графика. Об этом сообщил прораб участка МУП «Дорожник» Александр Ворошилин. «Ежедневно без выходных в двенадцатичасовом режиме на участке улицы Донской от площадки «Авангард» до проспекта 60-летия Октября трудятся три бригады дорожных рабочих. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Задействовано большое количество техники: 20 самосвалов, 3 экскаватора, 2 бульдозера, поливомоечная машина (для того, чтобы сбить пыль, она непрерывно курсирует по участку и выливает на дорогу по три бочки за смену). Общая протяженность фронта работ – 2,5 километра. В их основной перечень входит капитальный ремонт моста, новый водоотвод, модернизация перекрестков с улицей Промывочной и проспектом, укладка дорожного полотна. Сейчас рабочие заняты расширением будущей проезжей части – она будет шириной в восемь метров и предназначена для двухполосного движения, которое мы будет готовы открыть в двадцатых числа сентября – на месяц раньше намеченного срока.

Также в настоящий момент мы формируем дорожную подушку, на очереди – укладка верхних слоев дорожной одежды, монтаж уличного освещения, прокладка тротуара на улице Промывочной, благоустройство», — сообщил он. По словам Александра Ворошилина, уже на 70% готов и мост через речку Черную. Мостотряду осталось лишь положить две консольные балки, установить ограждение и закатать проезжую часть надводного путепровода в асфальт. Первые автомобили смогут проехать по нему уже через две недели. Стоимость всех работ (ремонта моста и дороги), согласно аукциону, 210 миллионов рублей.

«Хочу обратиться к водителям: пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения – не превышайте установленную знаками скорость (на участке работ она составляет 20 километров в час)! Увы, многие шоферы не только нарушают ПДД, но и, проезжая мимо, норовят нарочно обдать рабочих пылью и грязью. Не скупятся они и на бранные слова в адрес дорожников за то, что их деятельность препятствует комфортному проезду. Мы призываем автомобилистов к пониманию и терпению. Рабочие также вправе рассчитывать и на вежливое обхождение со стороны водителей, ведь эту дорогу они строят не для себя!», — резюмировал Александр Ворошилин.