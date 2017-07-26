В крае подсчитали эффективность перевода коммунальных объектов на газ

В Хабаровском крае оценили эффективность перевода с жидкого топлива на природный газ коммунальных и энергетических объектов. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, по оценке экономистов, цифра превысила 200 млн рублей в год. Для краевого бюджета экономия выразилась в сокращении размера сумм, выделяемых на возмещение убытков организациям коммунального комплекса. Высвободившиеся средства уже направлены на реализацию различных социальных проектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В настоящее время на природном газе в регионе работает 38 котельных мощностью 720 Гкал/час и 4 электростанции на 11,8 мегаВатт, — пояснил замминистра ЖКХ края Марк Хакимов. — Газ позволил сократить потребление дорогостоящих видов топлива. Отпала необходимость их транспортировки в районы, а значит, расходы еще уменьшились. Существенно снизились производственные издержки. Экологический эффект пока трудно подсчитать, но он также внушителен».

Для примера замминистра привел опыт Ульчского района. Перевод на газ дизельных электростанций в поселках Де-Кастри, Богородское, Аннинские Воды сократил завоз дизтоплива сразу на 5,6 тыс. тонн. Вместе с другими мероприятиями по энергоэффективности у территории существенно снизились энергопотери.

Примерно такая же картина сегодня наблюдается в районе имени Лазо, где построены газовые котельные. В эксплуатацию уже введено 7 объектов, еще 3 заработают в предстоящем отопительном периоде. Каждое новое предприятие позволяет закрыть как минимум одно старое. В итоге моментально снижаются производственные издержки.

«В прошлом году мы запустили газовые котельные в поселке Хор, — напомнил Марк Хакимов. – Благодаря этому выведена из эксплуатации высокозатратная хорская ТЭЦ. Её износ достиг критических значений. В итоге производственные расходы по выработке тепла резко сократились».

Марк Хакимов подытожил, что в среднем по краю затраты на производство тепловой и электроэнергии после перехода на газ понизились на 15%. Объемы потребления мазута сократились на 6,2 тыс. тонн, дизельного топлива – на 2,9 тыс. тонн. Централизованный завоз угля уменьшился на 59,7 тыс. тонн. Нагрузка на краевой бюджет в части возмещения предприятиям убытков по топливообеспечению снизилась в 1,5 раза.