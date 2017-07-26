Диалоговая площадка для производителей и торговых сетей появится в крае

Сегодня в Правительстве края состоялось совместное заседание комитета потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности края, руководителей крупных торговых сетей и Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Его участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проекта «Наш выбор 27», организацией экспортных поставок товаров местных производителей, а также расширением ассортимента выпускаемой ими продукции в торговых сетях края. Последний вопрос стал одной из главных тем встречи.

Представители крупных предприятий края высказали в адрес ритейлеров ряд претензий. Среди них – сложная процедура «вхождения» в торговые сети и невыгодные условия дальнейшей реализации товара. Речь шла также о том, что за проведение маркетинговых акций с поставщиков требуют слишком большие скидки. В ряде случаев они достигают 40%.

«Для многих производителей реализация своей продукции через торговые сети является основным способом получения прибыли. Однако зачастую, отправляя заявку, ответа приходится ждать по несколько месяцев, как и заключения договоров. И в таких случаях у нас нет понимания – что делать с товаром? В наших общих интересах – выстроить более тесное сотрудничество», — отмечает директор Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, коммерческий директор ООО «Мостовик плюс» Роман Стефанюк.

Участники совещания сошлись во мнении, что для этого необходимо организовать совместную диалоговую площадку. Координировать процесс будут представители комитета, на уровне которого будет создана рабочая группа. По словам его председателя Николая Крецу, организация регулярных встреч станет очередным шагом в выстраивании партнерских отношений между производителями и торговыми сетями.

«В этом процессе наш комитет выступает в роли независимого посредника и при необходимости мы готовы оказать посильное содействие и выступить в качестве арбитра. Важно понимать, что в первую очередь работаем для жителей края, которые должны получать свежую и качественную продукцию», — сказал Николай Крецу.