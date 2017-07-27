В Хабаровске зарегистрировано увеличение числа заболевших рота- и энтеровирусной инфекциями. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городской администрации Татьяна Скорик. Она рассказала, что в среднем в течение лета еженедельно фиксировалось 80-90 новых случаев заболевания ротавирусной и энтеровирусной инфекциями. Но на прошлой неделе этот диагноз был поставлен уже 186 хабаровчанам. Причем в 4 случаях у врачей возникло подозрение на серозно-вирусный менингит. «Эти вирусные инфекции могут проявляться по-разному. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Основные симптомы – это высокая температура, рвота, жидкий стул, боль в мышцах, конъюктивиты и другое. Внимание нужно обращать на все эти симптомы», — рассказала Татьяна Скорик. В настоящее время в городских учреждениях с пребыванием детей введен особый профилактический режим: организованы утренние фильтры; помещения, инвентарь, игрушки проходят регулярную обработку, используется только бутилированная вода. Проводятся беседы с родителями о состоянии их здоровья и здоровья детей. В группе риска находятся именно дети в возрасте от 3 до 14 лет.

А вот взрослые часто являются переносчиками инфекции. «В группе риска находятся прежде всего дети – у них ослаблен иммунитет. Важно, чтобы они не купались в водоемах, пили только кипяченую или бутилированную воду, обязательно мыли руки, а также овощи и фрукты», — напомнила правила профилактики болезни Татьяна Скорик. Традиционно пик заболеваемости ротавирусной и энтеровирусной инфекциями приходится на август.