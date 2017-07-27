В Хабаровске пройдет конкурс среди садоводческих некоммерческих объединений города на право получения целевых бюджетных субсидий. Прием документов для участия в конкурсном отборе начнется 1 августа и продлится до 15 сентября. Помощь предоставляются в рамках реализации муниципальной программы развития и поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Финансирование производится на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления работ по ремонту и реконструкции дачных дорог, электрохозяйства, водоводов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Субсидия носит целевой характер и не может быть израсходована на другие цели. Она предоставляется в размере 50 % от фактически понесенных с начала текущего финансового года расходов объединения, подтвержденных документами, но не более 500 тысяч рублей в год. Для участия в конкурсе необходимо предоставить документы, среди которых заявление о предоставлении субсидии на имя мэра города; копия устава объединения, копия выполненной в произвольной форме схемы планируемого инженерного обеспечения территории, в которой в графическом и текстовом виде указаны вид и объем планируемых работ; копия договора подряда либо иного гражданско-правового договора, предусматривающего выполнение работ по реализации проекта; копии актов приема выполненных работ по реализации проекта в соответствии с договором подряда либо иного гражданско-правового договора, предусматривающего выполнение работ.

Полный перечень документов размещен на официальном сайте администрации города на странице отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов. Конкурсные документы и заявки принимаются по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, каб. 101, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Контактные телефоны: 40-88-80, 40-88-81.