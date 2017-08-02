Новая форма поддержки молочного и мясного животноводства появится в крае

Вопросы развития мясного и молочного животноводства, заготовки кормов обсудили руководители предприятий и министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края в ходе выездного совещания.

Встреча прошла в здании администрации Хабаровского района. Именно в этом муниципальном образовании сегодня наиболее активно ведется заготовка грубых кормов на зиму. Дефицита горюче-смазочных материалов, как и техники аграрии не испытывают. В большинстве районов работы идут по графику, а некоторые хозяйства даже его опережают. Так, в ООО «Даниловка» и ООО «СХП «Колос» уже приступили к уборке ранних зерновых культур, которые также пойдут на корма. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе заседания отмечалось, что в целом погода аграриям благоприятствует. Это позволит завершить все работы в срок. Для обеспечения полноценного питания сельскохозяйственных животных зимой в Хабаровском районе потребуется около 17,6 тысяч грубых кормов, в целом по краю с учетом страхового запаса будет заготовлено 37,9 тыс. тонн. В том числе — 17,9 тыс. тонн сена, 16,1 тыс. тонн сенажа, а также 3,9 тыс. тонн соломы.

Большое внимание на совещании также было уделено вопросам развития молочного и мясного животноводства. В приобретении племенного молодняка аграриям активно помогает профильное министерство, компенсируя часть понесенных затрат.

Так, в этом году ООО «Сергеевское» приобрело около 250 нетелей. Это позволит в перспективе увеличить дойное стадо. Приобретение крупного рогатого скота также планирует и ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

«Чтобы получить субсидию 95 тысяч рублей на каждую приобретенную особь, необходимо до первого сентября подать документы в министерство. Кроме того, в ближайшее время аграрии смогут воспользоваться грантами. Это новое направление поддержки, которое позволит повысить самообеспеченность края собственным молоком. Здесь сумма больше – до 110 тысяч рублей. По условиях предоставления гранта, часть полученных средств необходимо направить на работы по ветеринарной дезинфекции и подготовку животноводческого помещения», — отмечает начальник управления сельскохозяйственного производства Виталий Саляхеев.

По его словам, конкурс на выделение грантов планируется объявить в конце года после проведения всех согласовательных процедур, предусмотренных для нового вида поддержки. Он подчеркнул, что все направления поддержки пользуются большим спросом у аграриев. Так, порядка 300 голов племенного молодняка на средства гранта планируют приобрести АО «Хорское» и ООО «Амурпродукт». Еще 50 мясного направления — ООО «СХП «Колос».