Предприятия благоустройства Хабаровска готовятся к зиме. Так, МУП «Южное» собирается усилить парк техники для очистки дорог от снега. На предприятии рассчитывают до зимы приобрести два тяжелых грейдерных отвала с усиленными лезвиями и оборудовать ими два самосвала на базе КамАЗа. Сейчас эти машины заняты на работах по летнему благоустройству. Как рассказал главный механик МУП Хабаровска «Южное» Евгений Тихонов, самосвалы пришлось доработать самим, чтобы они стали эффективными уборщиками снега. «Мы сместили бензобак, установили кронштейны, и поставили под машину более мощный отвал — грейдерный. Также впереди машины у нас находится большой отбойник. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это позволяет успешно счищать снимать снежный накат, чистить подъемы и посыпать их песком или песчано-соляной смесью – машина оборудована такой системой, а также хорошо справляется с длинными прямыми участками – Краснореченской и Пионерской, тем более что проезжая часть там сейчас расширена. Работа прошлой зимой во время снегопада показала эффективность нашего переоснащения», — объяснил Евгений Тихонов. Доработка предстоит и четырем тракторам «Беларусь». Они тоже будут усилены мощными отвалами. Японская роторная снегоуборочная установка за последние годы порядком «обрусела».

Так как со временем выходят из строя приводные узлы, сальники, подшипники, другие механизмы – их, при некоторой доработке, меняют на отечественные аналоги. «Приходится применять инженерную мысль, чтобы иностранная техника была в строю. Она хоть и старая, но по-прежнему эффективная. Всего мы к зиме планируем задействовать на очистке городских трасс от снега 50 единиц различной техники. Этого количества должно хватить. Я думаю, зиму встретим во всеоружии», — сказал Евгений Тихонов.

Готовят в МУП «Южное» и песчано-соляную смесь к зиме. Тяжелый погрузчик среди барханов песка высыпает один мешок технической соли весом в тонну и начинает смешивать материалы. «На настоящее время из 6 тысяч кубометров песка у нас завезено 2,5 тысячи кубометров. Параллельно идет поставка соли. Пришло на предприятие 6 вагонов этого вещества – примерно 400 тонн, ожидаем еще 2 вагона – это 140 тонн. В сентябре должен поступить реагент – около 300 тонн. Мы уже заготовили более 3,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси, всего же планируем приготовить около 10 тысяч тонн этой смеси», — рассказал главный инженер МУП Хабаровска «Южное» Константин Кравчук. По информации управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска, для содержания дорог зимой будет заготовлено более 28 тысяч тонн песка, свыше 400 тонн реагента «Бионорд» и 560 тонн технической соли. Для своевременной и качественной уборки от снега городских трасс и территорий готовят 132 единицы различной техники – это грейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы.