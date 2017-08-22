Более чем на 304 миллиона рублей увеличатся доходы городского бюджета в нынешнем году относительно прогнозов. Об этом было сегодня заявлено на заседании Хабаровской городской думы. Налоговые доходы и средства от сдачи в аренду земли и помещений пополнят казну более чем на 72 миллиона рублей. Еще на 230 миллионов рублей увеличатся поступления из вышестоящих бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это субсидии на обеспечение жильем молодых семей, на ремонт дворов и содержание дорог, развитие и содержание системы «Безопасный город» и другие не менее важные статьи расходов. Всего же расходная часть бюджета города увеличивается на 273 миллиона рублей. Деньги пойдут на зарплату педагогов в детсадах, строительство детсадов и школы в микрорайоне «Волочаевский городок».

Кроме того, увеличиваются затраты на софинансирование работ по капитальному ремонту дворов, газификацию частных домовладений. «Необходимо провести экспертизу строительства подземных пешеходных переходов (на пересечении улиц Муравьева-Амурского — Пушкина и Муравьева-Амурского — Калинина). На эти цели будут перераспределены средства капитальных вложений. На два перехода по 6 миллионов рублей. Кроме того, выделены средства на ремонт коммуникаций в ДОСах, на завершение строительства улицы Дикопольцева», — рассказала директор финансового департамента Степанида Черная.

Увеличиваются расходы и на отрасли «Культура», «Физкультура и спорт», «Социальная поддержка населения» и программы «Молодежь Хабаровска», «Улучшение экологии», «Содействие инициативам гражданского общества». Общая сумма доходов городской казны в 2017 году составит 14 миллиардов 600 миллионов рублей, расходов – 15 миллиардов 300 миллионов, дефицит бюджета не превысит 8,5 процента.