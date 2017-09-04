Число китайских проектов на Дальнем Востоке может вырасти

Запуск Центра по поддержке китайских инвесторов на Дальнем Востоке России позволит существенно увеличить количество проектов с участием инвесторов из КНР . Такое мнение выразил первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

«Работа центра по привлечению китайских инвестиций повлияет на существенное увеличение капиталовложений из КНР. Механизм центра уже создан, но нам надо на практике добиться его эффективной работы. А возможности Дальнего Востока таковы, что еще много лет объем китайских инвестиций можно удваивать и удваивать, как и инвестиции других инвесторов», — отметил Александр Осипов.

По словам замминистра, Центр должен организовать комфортный сервис для тех, кто имеет интерес к инвестициям либо в определенные отрасли, либо в территории, технологии, инфраструктурные проекты. Он отметил, что нужно, чтобы и с российской, и с китайской стороны инвесторы находили подходящие меры сопровождения их проектов, чтобы их точно вели, куда нужно, и им не пришлось тратить время на изучение площадки и бюрократические проволочки.

В настоящее время достигнута договоренность между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Государственным комитетом по развитию и реформе Китайской Народной Республики о совместном создании Центра по поддержке китайских инвесторов на Дальнем Востоке России.

Основные задачи Центра – привлечение китайских инвесторов к реализации проектов на Дальнем Востоке, сопровождение их на всех стадиях осуществления проекта, оказание содействия в решении возникающих сложностей, предоставление необходимых консультационных услуг.

С российской стороны учредителем Центра выступает АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта», с китайской – Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association (CODA).

На первом этапе в целях создания Центра планируется учреждение в структурах АНО «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом подразделений для выполнения функций Центра. В дальнейшем предполагается полноценное создание нового механизма инвестиционного сотрудничества.