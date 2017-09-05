Инвесторы из Республики Корея заинтересованы в работе на Дальнем Востоке

Во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума состоялось XVI заседание Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Встреча проходила под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Вице-премьера — Министра планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ёна. В работе принимали участие дальневосточные губернаторы, в том числе глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Юрий Трутнев отметил, что товарооборот между двумя странами стабильно растет: по итогам первого полугодия 2017 года этот показатель увеличился на 50% и составил 9,8 миллиардов долларов США. Общий объем инвестиций из Республики Корея по итогам прошлого года составил 83 миллиона долларов, из них 50 миллионов долларов приходится на Дальний Восток. Юрий Трутнев подчеркнул, что эти цифры должны быть больше.

Он обозначил несколько перспективных сфер для сотрудничества. В их числе – производство и поставки сжиженного природного газа, сельское хозяйство, поставки авиационной техники, создание зоны свободной торговли и инвестиционных платформ.

«Хочу предложить работать вместе для того, чтобы достичь тех целей, которые обсуждались лидерами наших стран. Уверен в том, что это будет полезно и для Республики Корея, и для Российской Федерации, а также будет способствовать укреплению мира и стабильности в данном регионе», — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства РФ.

«В настоящее время новая администрация Республики Корея намерена активно продвигать политику по сотрудничеству, расширяя экономические и торговые связи с российским Дальним Востоком, а также с Китаем и Монголией. В то же время российское правительство активно реализует новую восточную политику. По этой причине можно сказать, что у нас общая цель — осваивать и развивать Дальний Восток России», — подчеркнул Вице-премьер — Министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что в Хабаровском крае реализуется несколько перспективных совместных проектов. Так, южнокорейская строительная компания «Керёнг» возвела уже два жилых комплекса в краевой столице и планирует приступить к третьему. Развивается сотрудничество в сфере переработки отходов. При участии компании «LS Networks» в Хабаровске построена в этом году мусороперегрузочная станция «Южная» с сортировочной линией. В числе перспективных направлений – создание лесоперерабатывающих комплексов, проекты в животноводстве, туризме, медицине.