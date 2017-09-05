Осенняя путина в крае идет с опережением прошлогоднего графика

Осенняя путина в Хабаровском крае станет богатой на урожай. Уже сейчас рыболовецкие предприятия выловили в два раза больше лососей, чем в аналогичный период прошлого года. Рыбалка ведется в бассейне реки Амур, Татарском проливе, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета рыбного хозяйства края Кирилл Фирсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Осенняя путина началась в крае с 25 августа. Всего отраслевой наукой на этот период рекомендовано к вылову 20 тысяч тонн лососевых, из них 13 тысяч тонн – для промышленного рыболовства, 2,2 тысяч тонн – представителям коренных народов Севера, 830 тонн – для рыбаков-любителей и более 4 тысяч тонн остается в резерве. На сегодняшний день вылов уже составил более 6 тысяч тонн красной рыбы. Всего на территории края промысел ведут более 70 рыболовецких предприятий. Завершится «осенняя рыбалка» в октябре.

Как отметили в региональном комитете, осенний период вылова лососевых должен полностью закрыть потребность в рыбе на территории края.

«По летней кете у нас получился сильный недобор. Предприятиями были взяты только 40 процентов от общего объема вылова. Такие показатели объясняются, прежде всего, природными явлениями. Горбуши практически не было, так как этот год считается неурожайным. С причинами провала летней путины мы разберемся, проанализируем ситуацию вместе с отраслевой наукой и выработаем необходимые предложения», — отметил председатель комитета Кирилл Фирсов.

Тем не менее, по его словам, прогнозируются хорошие показатели по осенней путине. Кета продолжает поступать на прилавки магазинов, в том числе и по сниженной цене в рамках проекта «Доступная рыба». На сегодняшний день в торговые точки края завезено свыше 62 тонн лососевых. Рыба продается по сниженной цене, которая не превышает 130 рублей за килограмм. Всего в этом году торговыми точками региона заявлено 308 тонн «доступной рыбы».

Напомним, социальный проект реализуется в крае с 2015 года по инициативе Губернатора Вячеслава Шпорта. На сегодняшний день продукцию реализуют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Охотском и Николаевском районах. Также к участию в проекте заявились Ванинский, Советско-Гаванский, Хабаровский, Вяземский, Амурский и Тугуро-Чумиканский районы.