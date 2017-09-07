Армия дронов пронеслась над Хабаровском: город отснят от флюгеров до последней крышки канализационного люка. Под «фотоналет» попали также острова акватории дальневосточной столицы. Результатом полетов и объединения сотен снимков стал ортографический фотоплан («ортофотоплан») краевого центра. Такой детальной съемки города с исчерпывающим количеством деталей в масштабе 1:500 (в 1 сантиметре — 5 метров территории) не было еще никогда: при максимальном увеличении в отличном качестве можно разглядеть даже мамочек, гуляющих с колясками во дворах, и крышки канализационных люков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

О возможностях, которые даст этот план для ведения в городе строительной и хозяйственной деятельности по абсолютно всем направлениям, рассказал начальник отдела геолого-геодезической службы городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Аркадий Бурцан. «Теперь, с появлением ортофотоплана, у Хабаровска есть единая уравненная топоснова в наилучшем масштабе. В прошлые годы мы могли делать такие планы лишь в масштабе 1:2000 (в 1 сантиметре – 20 метров), поэтому о такой точности, которую мы получили сейчас, можно было только мечтать. Теперь у нас в руках ортофотоплан не только самого города, но и его островной части, которой не найти ни в атласах, ни на картах – картографы ее почему-то всегда упускали из вида», — сказал он. По словам Бурцана, нет такой отрасли в городском хозяйстве, где этот план не был бы полезен и не нашел бы себе применения: он пригоден для решения любых проблем и задач. Например, ремонт дорог.

На ортофотоплане видна каждая свежая «заплатка» на асфальте. Выделяем ее на мониторе, и сразу получаем точную, до сантиметра, площадь проведенных работ. Или, наложив на любой участок ортофотоплана схему пролегания инженерных сетей, можно наглядно с метровой точностью увидеть, где конкретно под улицей пролегают трубы и электрические кабели, в каких точках располагаются тепловые камеры и коллекторы, а еще, заглянув в базу данных, с которой связан ортофотоплан, сразу установить все характеристики и заодно хозяев этих коммуникаций. Можно детально рассмотреть площади, занимаемые садоводческими товариществами и частным сектором города – каждое подворье со всеми постройками и заборами, и точно определить границы любого участка, что позволит эффективно пресекать незаконные захваты земли.

«Недавно мы с этой проблемой столкнулись при реконструкции улицы Донской. Нам дорогу нужно расширять и, по документам, на этом участке земля свободна, но по факту – всюду высятся заборы частных домов, хозяева которых таким образом незаконно расширили свои владения. Заборы захватчикам пришлось отодвинуть на положенное место. На ортофотоплане таких «оккупантов» теперь можно установить, не выходя из-за компьютера», — рассказал Бурцан. Таким же образом можно контролировать и застройщиков, ведущих работы в городе: выяснять, не прихватили ли они при строительстве лишние пяди, а также любителей самовольной установки гаражей.

Также в комплекте с ортофотопланом в распоряжение городского департамента архитектуры поступила 3D-модель центральной части Хабаровска. Она 100% реалистична и теперь при ведении точечной застройки любой архитектор может сопоставить свой проект с общим архитектурным ансамблем: вставить изображение проектируемого дома в выбранный участок и не представить, а вполне наглядно увидеть, как будет там смотреться здание – не закрывает ли оно какой-то вид на исторические сооружения, оценить, не чрезмерна ли его высота, и не стоит ли уменьшить количество этажей, развернуть строение так и эдак, дабы выбрать самый выгодный ракурс. В функционале ортофотоплана есть и возможность в любой момент реально оценить угрозы и последствия возможного затопления городских территорий при наводнении. (Эх, этот бы план Хабаровску да в 2013-м году!) Задаем показатели уровня воды в Амуре и через 2 секунды на плане видим точнейшие границы зоны возможного подтопления.

В общем, ортографический фотоплан – исключительно полезное приобретение. Заметим, что ортофотоплан будет постоянно актуализироваться на отдельных участках города. Например, новая «космическая» школа на Ореховой сопке, которая сейчас представляет собой большую строительную площадку, запечатлена в плане, сотканном из фотографий, как недостроенный объект. Когда ее возведение будет закончено полностью, этот участок отснимут вновь и внесут соответствующее действительности изображение в ортофотоплан. Впрочем, по мере обновления будут сохраняться и прежние изображения – для истории, чтобы через несколько лет можно было, задав параметры поиска, увидеть, каким был Хабаровск, скажем, 19 июня 2017 года.

План был создан специалистами из Санкт-Петербурга: они работали над ним с апреля текущего года и сейчас трудятся над завершающей частью – островами в хабаровской акватории. Для реализации проекта использовались беспилотники российского производства, спутниковая аппаратура, уникальное программное обеспечение отечественной разработки, а для формирования системы координат — возможности «ГЛОНАСС» и «GPS». «Ортофотоплан, созданный по этой методике, обошелся городу в 12 миллионов рублей. На первый взгляд – немало, однако если бы мы попробовали сделать его традиционным способом, стоимость работ составляла бы порядка 2-3 миллиардов рублей, а время его разработки растянулось бы на годы», — резюмировал Бурцан. Увы, ни сам ортофотоплан, ни софт для работы с ним, не станут достоянием общественности – эта информация имеет стратегическое значение и по закону не может находиться в открытом доступе. Горожане смогут лишь ощутить на себе его пользу: теперь множество вопросов, связанных с землепользованием, строительством, прокладкой сетей – со всем, что касается городского хозяйства, они смогут решить гораздо быстрее, как в хабаровской администрации, так и в комитетах по управлению районами краевого центра