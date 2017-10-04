Актуальные изменения в отрасли ЖКХ обсудили хабаровчане в рамках проекта «Школа грамотного потребителя»

Очередные информационные встречи с гражданами по актуальным вопросам ЖКХ прошли в Хабаровске в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Тема занятия: «Начисление платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества». В качестве спикеров выступили генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая и заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Виктория Кашевская. Мероприятие прошло на базе единой информационной площадки — Центра ЖКХ.

В ходе встречи с собственниками многоквартирных домов Ольга Беленькая рассказала об актуальных изменениях в отрасли ЖКХ. Она отметила, что было принято два федеральных законопроекта о внесении изменений в жилищный кодекс РФ.

Первого августа 2017г. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон №258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который уточняет порядок оплаты коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

— Уже неоднократно обсуждалось, что с 1 января этого года ОДН стал жилищной услугой. Ранее всем, независимо от того, есть в МКД общедомовой прибор учета или нет, в равной степени начисляли оплату на содержание общего имущества по нормативу. Собственники стали активно обращаться с этими вопросами и с первого июля были внесены изменения в Жилищный кодекс. Изменения коснулись 156 статьи, согласно которой Жилищный Кодекс предлагает несколько вариантов расчета за содержание общего имущества, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Первый вариант расчета: в силу закона, по умолчанию собственникам в течение года оплата за содержание общего имущества начисляется по нормативу, как это и было с января месяца и в конце года будет производиться корректировка этой суммы, исходя из фактических показаний общедомового прибора учета.

Второй вариант: в домах с автоматической системой снятия показаний учета – вся разница между общедомовым и индивидуальным потреблением распределяется среди всех жильцов ежемесячно пропорционально их площади.

Третий вариант: за него собственники должны проголосовать на общем собрании, выбрав один из двух расчетов. Первый — за основу берутся показания общедомового прибора учета за прошлый год, выявляется среднемесячная величина и в течение текущего года начисления происходят по среднемесячной величине. В конце года делается корректировка исходя из фактических показаний. Второй — вся разница между общедомовым и индивидуальным прибором учета будет ежемесячно распределяться пропорционально площади среди всех жильцов в жилых и нежилых помещениях.

Также изменения коснулись и капитального ремонта. Федеральным законом от 29.07.2017 № 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в часть 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации. С учетом изменений устанавливается, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, являющимся предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме (данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года).

Указанное правило применяется к новым собственникам, являющимся как гражданами (переход права собственности в порядке приватизации), так и юридическими лицами вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе органам власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее — новый собственник).

Отметим, волновали жителей многоквартирных домов в рамках занятия и другие вопросы, не касающиеся изменений в жилищной отрасли.

Напомним, следующее занятие «Школы грамотного потребителя» состоится 28 ноября, в центре ЖКХ, по улице Некрасова, 55.