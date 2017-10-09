Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 продолжает свою работу. Муниципальный автопарк обслуживает закрепленные за ним городские маршруты, запланированные автобусы выходят на линию, количество транспорта на маршрутах и расписание движения остается неизменным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в городском управлении транспорта, пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме, волноваться пассажирам не стоит. В понедельник 9 октября 2017 года на линии вышло все 100 процентов муниципального транспорта. Руководством города, управлением транспорта, конкурсным управляющим предпринимаются все возможные необходимые меры для того чтобы вывести пассажирское предприятие на безубыточную работу, проводятся мероприятия, в том числе организационно-штатные по оптимизации численности персонала, по снижению затрат и другие, для восстановления платежеспособности предприятия.