Символы Дальнего Востока появились на банкнотах

12 октября Банком России вводятся в обращение новые банкноты номиналом 2000 рублей. Купюра выполнена в синем цвете. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области.

«С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены — Дальний Восток, Крым и также Москва. Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку», – отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как отметил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков, «символично, что купюра с изображением острова Русский, начинает использоваться в день двухлетия введения режима Свободный порт Владивосток».

Напомним, что символы для новой купюры были выбраны в результате общероссийского голосования в 2016 году. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия-1». Для банкнот использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

Отметим, что россияне используют еще одну купюру с символом Дальнего Востока. Красивая яркая купюра номиналом в пять тысяч рублей изображает величественный памятник генералу-губернатору восточной Сибири, графу Николаю Муравьев-Амурскому. Благодаря этой великой личности был возвращен Амур, уступленный Китаю в 1989 году. На оборотной стороне купюры изображено также могущественное строение — Хабаровский мост, или «Амурское чудо», длина которого составляет 2700 метров.