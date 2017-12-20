Билеты на финал чемпионата мира-2018 по хоккею с мячом проданы!

Однако, остались места на финал, зарезервированные под абонементы.

«Билетов на остальные матчи тоже становится меньше. Этому способствует и новогодний ажиотаж, все хотят порадовать своих близких приятным подарком. И чемпионат – знаковое событие, которое нельзя пропустить» — отметила представитель дирекции ЧМ-2018 Олеся Хмелева.

Но возможность посетить финал еще есть! В кассах остались абонементы на хорошие, центральные места.

Их стоимость от 4 000 до 9000 рублей. Это секторы за воротами, но с хорошим обзором поля и места по центру.

Абонементы можно приобрести как в кассах арены «Ерофей», так и на сайтах самого турнира и непосредственно арены.

Билеты и абонементы расходятся далеко за пределами Хабаровска, об этом нам тоже рассказали в дирекции чемпионата мира:

«Впервые в Москве состоялись дни Дальнего Востока. С 14 по 16 декабря. В экспозиции, посвященной Хабаровскому краю, мы с гордостью представили чемпионат мира по хоккею с мячом. Гостям продемонстрировали ролики о том, как проходил предыдущий турнир, как город готовится к новому и о том, как все пройдет в 2018 году.

Выставку посетил губернатор края Вячеслав Шпорт, он пригласил с собой и потенциальных инвесторов. Особый интерес вызвал наш чемпионат мира, посетители приобрели билеты на турнир онлайн!», — рассказала Олеся Хмелева.

Напомним, что продажа абонементов стартовала 15 ноября и продлится до конца декабря.

Билеты поступили в кассы 1 декабря. Чтобы избежать распространения через перекупщиков, в одни руки выдают только пять штук.