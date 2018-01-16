Место для нового сквера или зоны отдыха выберут в Хабаровске. Городские власти ждут от хабаровчан предложений по благоустройству городских территорий. С инициативой может выступить любой из горожан. Об этом рассказал главный художник города Сергей Пеньков. В частности, он сообщил, что в дальневосточной столице второй год подряд продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (в который, помимо дворов, входит и благоустройство территорий общественного пользования), на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В прошлом году на эти цели в городе было потрачено 149 миллионов рублей (из них порядка 50 миллионов пошло на благоустройство общественных пространств). «Сумма средств в текущем году будет приблизительно такой же, возможно, даже немного больше. Все зависит от того, как проголосуют горожане 18 марта, ведь в день выборов президента России им будет предложено также отдать свой голос и за общественную территорию Хабаровска, которая, по их мнению, наиболее нуждается в благоустройстве. На сегодняшний день у нас уже предварительно намечено пять таких участков.

В Центральном районе – парк «Динамо»; в Индустриальном – березовая роща; в Железнодорожном – участок близ остановки «Стрелка» на Матвеевском шоссе (на въезде в город из аэропорта); в Кировском – бывший сквер завода имени Орджоникидзе; в Краснофлотском – участок между домами 20 и 22 по улице Стрельникова», — сообщил он и отметил, что предварительные дизайн-проекты благоустройства этих территорий уже есть. С ними можно ознакомиться на сайте городского департамента архитектуры.

«Но это – не окончательный вариант: хабаровчане могут внести в них свои коррективы – например, установить фонтан, либо вовсе предложить свои разработки, в том числе – не вышеперечисленных, а совершенно иных городских участков общественного назначения.

Своими идеями горожане могут поделиться до 9 февраля текущего года, обратившись с ними в кабинеты департамента (ул. Дикопольцева, 17) №№ 208, 402 или 403 или в общие отделы и подразделения землепользования комитетов по управлению районами города», — сказал Сергей Пеньков. Все предложения, поступившие от хабаровчан, будут обобщены и направлены на рассмотрение специально созданной общественной комиссии, которая и утвердит окончательный перечень территорий. Его представят на суд горожан 18 марта. После того как горожане определятся с самым достойным для благоустройства общественным местом, городским департаментом будет разработан дизайн-проект, который и реализуют в рамках приоритетного федерального проекта в 2018 году.