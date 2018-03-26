Хабаровские перепелки «просятся» в Китай. Местные сельхозпроизводители готовят предложения по привлечению зарубежных инвестиций. Посредником в этом вопросе выступает администрация краевого центра в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве с народным правительством Харбина. Предприятие ООО «Промоптторг» готово не только предоставить китайским аграриям в аренду пустующие земельные площади, но и поставлять диетическое яйцо, а также мясо перепелов к столу жителей Поднебесной. «У нас очень крупная птица, которая дает яйцо весом 17 граммов: обычные перепелки несут яйцо весом 10 граммов», — рассказала генеральный директор предприятия Ольга Топтун. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Перепелки исправно выполняют план – каждая дает по 20 яиц в месяц. Всего 600 тысяч штук диетического деликатеса ежемесячно поставляет птицефабрика на городские прилавки. В отличие от завозного, хабаровское яйцо уже на следующий день после сбора попадает на полки магазинов.

Курс на перепелок предприятие взяло с 2008 года, однако, если раньше на территории работало пять птичников, то сейчас – два: для развития производства не хватает оборотных средств. Заведующая сектором городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Елена Лысанская пояснила: «На сегодняшний день на территории предприятия 20 гектаров свободных площадей, и здесь возможно развитие как профильного производства — выращивания перепелов и кур, так и использование земель под овощные культуры. Все зависит от желания инвесторов.

Администрация Хабаровска в рамках международного соглашения подготовила ряд предложений в этой сфере для китайский предпринимателей». По словам Лысанской, в мае этого года в Хабаровск прибудет официальная делегация из Китая. В ее состав войдут сельхозпроизводители Харбина, и уже на месте, посетив предприятие, стороны обсудят вопросы взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества.