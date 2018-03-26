В детских садах Хабаровска комплектование групп начнётся с 1 апреля. Они будут готовы принять более 6 тысяч воспитанников. Почти столько же детей станут выпускниками дошкольных учреждений. В городе работают 84 муниципальных детских сада, кроме того, 8 групп открыто при начальных школах. Как рассказала начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, все дети в возрасте от трёх лет местами обеспечены. «Потребность в дошкольных учреждениях для детей этого возраста закрыта на 100%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Родителям малышей с двух лет мы также предлагаем места в детсадах, а они уже сами решают – воспользоваться ли этим правом. Если мест в дошкольных учреждениях по месту жительства нет, то мы предлагаем другие варианты в ближайших к дому районах. Решение остаётся за родителями», — отметила Татьяна Матвеенкова. За счет строительства новых детских садов и капитального ремонта действующих, в Хабаровске в последнее время количество мест в дошкольных учреждениях увеличилось более чем на тысячу. В этом году силами муниципалитета отремонтировано и сдано в эксплуатацию два детских сада, которые были переданы городу военным ведомством.

В минувшем году в городе начали работать три новых дошкольных учреждения в микрорайонах «Строитель» и «Южный парк», а также детсад в Волочаевском городке. Сейчас администрация города готовит к открытию ещё два здания по адресам: переулок Шмаковский, 8 и по улице Лермонтова, 32а. Эти сады смогут принять по 125 воспитанников. Планируется, что учреждения образования будут сданы к Дням рождения города и края. Начиная с апреля, руководители муниципальных детских садов начнут формировать списки детей для зачисления. Эта работа продлится до конца мая. Для оформления родителям необходимо предоставить в дошкольное учреждение свидетельства о рождении ребёнка и о его регистрации на закрепленной территории, медицинскую карту о допуске в детский сад.