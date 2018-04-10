В Хабаровске запахло битумом: дорожники приступили к ямочному ремонту городских трасс. С самого утра в воздухе улиц Юности и Космической, Карла Маркса и Серышева висит сизая дымка – это «дышит» в кузовах грузовиков горячий асфальтобетон. Хабаровские водители «кряхтят» в образовавшихся пробках, но не ропщут: относятся к временным затруднениям с пониманием. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Возможно, сдерживать бурные эмоции шоферам помогает свежеуложенный асфальт, накрывший «черным одеялом» ямы и рытвины. С полным набором тяжелой техники (две фрезы, два укладчика, четыре катка и десятка самосвалов) латать дороги дальневосточной столицы на разных участках выдвинулись четыре бригады двух хабаровских муниципальных предприятий: «Дорожник» и «Дорремстрой». Как рассказал директор последнего – Константин Андриенко, дорожная «страда» началась и с каждым днем будет набирать обороты. «Сегодня две бригады «Дорремстроя» работают на улицах в первом микрорайоне, идут ямочным ремонтом по улице Карла Маркса от Синельникова в сторону центра. Заделываем выбоины и глубокие трещины, образовавшиеся в дорожном полотне после долгой зимы. Стоимость этих масштабных работ, которые мы развернем практически по всему городу, — 70 миллионов рублей.

Работать планируем без перекрытия улиц: например, улицу Юности закрыть практически невозможно – инфраструктура города такова, что параллельной ей дороги просто нет. Приносим свои извинения жителям города за причиняемые неудобства и надеемся на понимание и терпение, ведь в конце концов, мы для них же все это и делаем», — сказал он. По словам Андриенко, пока ремонтные бригады будут работать по обычному графику, так как дневные положительные атмосферные температуры к вечеру быстро сдают свои позиции, а вот с наступлением настоящего тепла дорожники перейдут на пролонгированный режим. «В ближайшее время основные работы предприятие сосредоточит в центре дальневосточной столицы: свое 160-летие Хабаровск должен встретить с нормальными дорогами.

До 25 апреля мы должны закончить реставрацию запланированных участков на улицах Муравьева-Амурского и Карла Маркса и сдать их под нанесение разметки к Первомаю. После этого двинемся к границам города», — сказал он. Как отметил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, прежде чем дорожники приступили к ямочному ремонту, специалисты провели визуальный мониторинг хабаровских трасс, в результате которого были определены самые проблемные места, требующие неотложной «асфальтовой помощи». В число первоочередных «пациентов» как раз и попали вышеперечисленные улицы.

«Всего ямочным ремонтом пока планируем пройти 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впрочем, к концу сезона эта цифра может и увеличиться. Это несколько меньше, чем в прошлом году, так как в 2017-м в Хабаровске в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 35 трасс, благодаря чему потребность в ямочном ремонте уменьшилась.

Львиную долю работ планируем завершить весной – чтобы как можно скорее привести городские дороги в надлежащее состояние и обеспечить по ним комфортный проезд», — сообщил он. К капитальному ремонту и глобальной реконструкции хабаровских магистралей, по словам Васильева, дорожники приступят с 1 мая: им подвергнутся 66 объектов, а общая протяженность реанимируемого дорожного полотна составит 93 километра. «Конечно же, работать начнем не на всех участках одновременно: будут составлены графики, которые мы обязательно сделаем достоянием общественности», — пообещал он.