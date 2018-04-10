Ввод жилья в Хабаровске в первом квартале этого года на 76% превысил прошлогодние показатели. Итоги социально-экономического развития дальневосточной столицы за первые три месяца 2018-го года подведены в администрации города. Как сообщил начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов, за период с января по март в краевом центре введено в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных метров жилья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Небольшой рост наблюдается и в инвестиционных вложениях. Объем финансов, поступивших в основной капитал, по крупным и средним организациям составил 12,2 миллиарда рублей, или 116,2 % к аналогичному периоду 2017 года. В промышленном производстве темпы спада существенно замедлились, если в начале прошлого года снижение было 26,3 %, то в первые месяцы этого, всего – 1,5 %.

Как отметил Александр Анисимов, снижение объемов показывают: нефтеперерабатывающая отрасль, предприятия, которые занимаются производством лекарственных препаратов и материалов, а также выпуском металлических изделий. Уверенный рост экономических показателей в сфере общественного питания. По статистике, в кафе, столовых и ресторанах хабаровчане в первом квартале нынешнего года оставили больше денег, а именно – 3,2 миллиарда рублей, что на 4% выше, чем годом ранее.

В целом оборот розничной торговли в городе достиг отметки 51 миллиард рублей, почти на 3% превысив прошлогодние показатели. На городском пассажирском транспорте с начала года в Хабаровске перевезено 17,7 миллиона пассажиров, что на 6% меньше, чем в прошлом году. «Снижение пассажиропотока не связано с качеством предоставляемых услуг, все больше горожан пересаживаются на личные автомобили», — отметил Александр Анисимов. Ситуация на рынке труда в городе остается стабильной – уровень безработицы сохраняется на отметки 0,29%. На одного безработного в городе приходится 5 вакансий. К 1 марта нынешнего года численность населения города составила 618,6 тысячи человек. В целом за весь прошлый год число жителей дальневосточной столицы увеличилось на 1908 человек.