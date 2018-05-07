Опасный овраг на улице Александровской засыпан. Как сообщил заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук, склоны проблемной канавы рабочие отсыпали возле трех домов. В настоящее время подрядная организация с помощью техники утрамбовывает уложенный грунт. «После того, как грунт осядет, рабочие приступят к благоустройству данной территории. Там запланировано проложить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы. Кроме этого, склон оврага засеян газонной травой», — отметил Сергей Сергейчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Возле одного дома по улице Александровской овраг засыпать не удалось. На противоположной стороне частники возвели строения и установили забор, поэтому расширить откосы канавы невозможно.

Для того чтобы ручей, который протекает по дну оврага, не разрушал его склоны, принято решение выложить сто метров русла природного водотока бетонными лотками. Всего для укрепления откосов канавы строителям потребовалось около 20 тысяч кубометров грунта. Напомним, жители домов №№ 41, 43, 45, 47 по улице Александровской начали обращаться в администрацию города с прошлого года. Овраг, который находился рядом с их жильем, увеличивался – это, по их мнению, могло привести к разрушению фундаментов двухэтажных строений.