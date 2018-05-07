Дни международного бизнеса впервые пройдут в Хабаровске

10-12 июня в Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса. Уникальный деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей Хабаровского края на зарубежные рынки и заключению новых экспортных контрактов. Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Событие пройдет в формате «масштабной международной бизнес-миссии» и станет точкой притяжения для зарубежных партнеров из разных стран мира. Ожидается, что в Днях международного бизнеса примут участие делегации Японии, Китая, Монголии, Республики Корея, Социалистической Республики Вьетнам.

«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», — отметил министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.

В рамках деловой программы мероприятия будет работать международная выставка, на которой представят экспортный потенциал Хабаровского края, организуют индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами, а также презентуют экспортный, инвестиционный и туристический потенциал Хабаровского края для иностранных гостей.

Для краевых предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки, будет организована серия круглых столов, мастер-классов и семинаров, в ходе которых федеральные и региональные спикеры расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов, поделятся успешными практиками.

На предложение участвовать в Днях международного бизнеса активно откликнулось краевое бизнес-сообщество, которое заинтересовано в масштабировании экспортных проектов и заключении новых выгодных сделок. Желание участвовать в выставке и деловых переговорах с зарубежными партнерами выразили свыше 80 компаний и организаций Хабаровского края.

Зарегистрироваться для участия в Днях международного бизнеса можно на сайте проекта http://ibdays.com/.