В Хабаровском крае появится ферма по разведению осетров

В районе имени Лазо планируется построить рыбную ферму по разведению и реализации рыб осетровых пород. Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Проект включает разведение осетровых пород по системе устройства замкнутого водоснабжения. Это новая технология довольно энергоемкая. По такой технологии в европейских странах в таких как Дании, Нидерландах – выращивают до 70 процентов различных видов рыб. На западной части страны есть уже несколько заводов по такой технологии, а на Дальнем Востоке они отсутствуют. Ближайший, который работает на товарное производство, работает в Омске.

Это рыбзавод «Бородино». Я изучил, опыт работы завода в поселки Дубки под Ярославлем. Они настроены на производство товарной рыбы и икры. Смотрел похожие заводы под Рязанью, Ростовом. В районе Лучегорска (Приморский край) есть научная рыбоводная станция, действующая под эгидой ТИНРО-Центра. Там разводят в небольших количествах малька гидробионтов. Для реализации проекта «Рыбная Ферма» необходима определенная технология разведения рыб осетровых пород по системе УЗВ. Я обратился к ведущем специалисту финской фирмы (русский рыбовод, защитил научную диссертацию «разведение рыб в условия замкнутого пространства». Фирма финская «ФИНЕЛЬМА» на строительство и организацию завода запросила очень большую сумму. Следующим моим шагом было рассмотреть технологию производства «система УЗВ» (мною была куплена технология), а так же разработан Бизнес-план для нашего региона и условий. На наших дальневосточных условиях выгодно иметь по такой технологии не меньше ста тонн в год. На Дальнем Востоке эта ниша «свободная», – рассказывал инициатор проекта Михаил Шаламов.

По мнению инвестора, такой проект важен для Дальнего Востока. «Рыбу осетровых пород продают либо в тридорога, либо из-под полы «браконьерку», а в супермаркетах ее совсем нет. Хочется, чтобы на Дальнем Востоке покупатель мог купить свежую рыбу осетровых пород. Мы планируем ее поставлять в специализированные магазины и рестораны. Причем не перемороженную, а свежеразделанную или живую, чтобы люди могли ее выбрать», – уточнил он.

Объем инвестиций в проект составляет 0,22 млрд рублей. Сейчас архитектурный проект готов. В год ферма по разведению осетров будет выпускать до 140 тонн рыбы осетровых пород. «По сравнению с естественной средой ферма позволяет увеличивать производство рыбы от 2 до 3,5 раз. Если осетр растет от 7 до 12 лет, калуга от 8 до 18 лет и начинает нереститься, то в системе УЗВ рыба начинает расти и нерестится с 4-5 года. Цикл (смена поколения) сокращается в два-три раза – до 5 лет вместо 10-15 лет. На ферме поддерживается постоянная температура. Для осетровых это плюс 20-25 градусов, стабильный химический состав воды», – пояснил Михаил Шаламов.

После вторичной очистки воды на ферме будут оставаться так называемые отходы — это высококалорийный почвогрунт, концентрированное удобрение, которое можно применять в тепличных хозяйствах.

«Для этих целей, если оптимизация и финансирование позволит, построить рядом закрытую теплицу, где можно использовать этот жидкий грунт, пропускать его по трубам, выращивать клубнику и помидоры по технологии гидропоники. Никаких добавочных почв и удобрений не нужно будет. Для них нужно будет только помещение и тепло. Овощи и ягоды можно будет выращивать круглый год.», – говорит бизнесмен.

Напомним, для включения в госпрограмму Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.