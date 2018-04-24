Практика проверки кандидатов при найме в компаниях Хабаровского края

Проверка кандидатов – актуальная тема для всего HR-рынка. 71% соискателей Хабаровского края согласны с тем, что проверка кандидатов при найме на работу – важный этап процедуры трудоустройства. Причем полностью согласны с этим 42% опрошенных.

Соискатели, которые уже сталкивались с проверкой службой безопасности, более лояльны к этой идее и чаще считают это важным этапом трудоустройства (72%). А вот среди тех, кто не осведомлён о проверке и среди тех, кого не проверяли, таких не более 65%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

Самые лояльные кандидаты – это те, кто ищет работу в сфере безопасности (91%), банковской сфере (84%) и сфере добычи сырья (84%). Более скептически настроены соискатели из сферы также туризма, гостиниц и ресторанов (по 57%). искусства и масс-медиа (54%), науки и образования (55%), маркетинга и PR, а также туризма, гостиниц и ресторанов (по 57%).

Уровень позиции и возраст не влияет на отношение к проверке кандидатов. Примерно одинаковое количество соискателей считает это важным этапом трудоустройства.

У работодателей процент согласных с утверждением, что проверка – важный этап найма, гораздо выше – 85%. Причем полностью согласны с этим утверждением 56% всех работадателей.

71% работников из Хабаровского края отмечают, что их кандидатуру проверяли при приеме на работу. Это на 4 п.п. больше, чем годом ранее. При этом чаще всего проверке подвергаются топ-менеджеры – 81% среди них отметил, что такая практика у него была. А вот среди начинающих специалистов об этом сказал только каждый второй опрошенный. Самые «проверяемые» кандидаты – это представители банковской и инвестиционной сферы, а также сфера безопасности. Более 90% опрошенных в каждой из них отметили, что работодатель проверял их при приеме на работу. Меньше всего проверяют сотрудников, по мнению самих сотрудников, в сфере науки и образования (38%), искусстве и масс-медиа (56% и в туризме и гостиничном бизнесе (58%).

Чем опытнее сотрудник, тем чаще его проверяют, 75% опрошенных с опытом работы более 6 лет подвергались проверке службой безопасности, тогда как соискатели без опыта и с опытом от 1 до 3 лет, 52% и 48% соответственно.

Соискатели в возрасте до 25 лет реже отмечают, что сталкивались с проверкой своей кандидатуры со стороны работодателя (лишь каждый 2-ой сообщил об этом). Остальные возрастные группы отвечали примерно одинаково.

При этом только каждый второй представитель компании отметил, что проверяет сотрудников при приеме на работу перед тем, как оформить на работу. В 2017 году таких было 69%. Половина работодателей проверяет не более 20% кандидатов, которых нанимает. Лишь 5% опрошенных отмечают, что проверяют 75% и более нанятых сотрудников перед их наймом.

Чаще всего проверкой кандидатов в компаниях в Хабаровском крае занимаются сотрудники HR-отделов – каждый второй опрошенный представитель компании ответил именно так. За год доля компаний, которые отметили, что у них есть специально созданный для этого отдел внутри компании, выросла до 27%.

Самая «продвинутая» отрасль в вопросе проверки кандидатов – розничная торговля и услуги для бизнеса. Интересно, то ИТ-компании не стремятся внедрять проверку кандидатов – 32% отметили, то не планируют это.

Каждый второй работник Хабаровского края отметил, что за последние несколько лет его проверяла служба безопасности хотя бы один раз. Два раза проверяли 26% опрошенных, 3 и более раза – 3% опрошенных. Чаще всего один раз служба безопасности проверяла представителей маркетинга, рекламы и PR – 57% соискателей это отметили. На втором месте – соискатели из проф. области «Искусство, развлечения», на третьем – из производства.

О случаях нескольких проверок чаще упоминают соискатели из сферы безопасности (26%), молодые специалисты (25%) и рабочий персонал (24%). Три раза за последнее время проверяли соискателей из сферы безопасности (12%), закупок (10,5%) и топ-менеджмент (10,4%). Многократные проверки кандидатов чаще всего встречаются у соискателей, которые ищут работу в сфере безопасности, у рабочего персонала и в банковской сфере, а также в госсекторе – в два раза чаще, чем в среднем по всем.

Большинство соискателей в Хабаровском крае, как и год назад, при последней проверке подписывали согласие на сбор и обработку персональных данных (82%). Причем это характерно для всех уровней позиции кандидатов и не зависит от их опыта работы. А вот различия в зависимости от специализации есть. Представители рабочего персонала и масс-медиа чаще отмечают, что не подписывали согласие на сбор и обработку персональных данных (27%). А вот среди специалистов по добыче сырья таких всего 10% соискателей. Также почти всегда согласие подписываются в банковском и госсекторе.

По мнению работодателей, почти 80% соискателей знают о том, что компания их проверяет. При этом 14% из них сами предпочитают не подписывать согласие на сбор и обработку персональных данных. За год количество нежелающих, по мнению работодателей, снизилось почти на 10 п.п. При найме в крупную компанию соискатели чаще знают о проверке и подписывают согласие на сбор и обработку персональных данных. В компаниях с численностью более 500 человек только 4% кандидатов не знают о проверке, в компаниях в 10 раз меньше по численности таких 40%.

2/3 опрошенных компаний отметили, что подвергают проверке всех потенциальных для найма кандидатов. За год заметно снизилась доля тех, кто принимает индивидуальные решения о проверке кандидатов: с 26% до 15%. В Хабаровском крае чаще проверяют материально-ответственных сотрудников и топ-менеджеров компании. Компании с численностью более 500 человек чуть чаще проверяют всех кандидатов без исключения, в то время как малый и средний бизнес чаще подвергает проверке кандидатов на руководящие позиции.

Сбор сведений с последнего места работы и проверка наличия судимости, как и год назад, являются самыми популярными способами проверки кандидатов, к которым прибегают работодатели (76% и 61% представителей компаний соответственно). Каждый второй работодатель отмечает, что проверяет аккаунты в социальных сетях, 46% сверяют подлинность документов и 44% изучают финансовое положение компаний. А вот детектор лжи используют только 6% компаний. По мнению самих соискателей, у них реже стали проверять тестовое задание: 38% в прошлом году против 26% — в текущем.

Соискатели из госсектора чаще других отмечали, что их проверяли на наличие собственной судимости и судимости родственников, а также проверяли их финансовое положение. Представители банковских профессий сталкивались чаще других с проверкой судимости родственников, а специалисты по безопасности подвергаются проверке чаще других практически по всем этапам.

Только 6% кандидатов из Хабаровского края отмечают, что им отказывали в трудоустройстве хотя бы один раз за последние несколько лет после проверки службой безопасности. Соискателям из сфер транспорта и логистики, рабочему персоналу и занятых на позициях туристического и гостиничного бизнеса чаще других отказывали хотя бы один раз после проверки службой безопасности за последние несколько лет (13%, 10% и 9% соответственно).

Обязательная проверка кандидатов как явление не пугает соискателей из Хабаровского края. 97% опрошенных согласились бы на такую проверку, если бы гарантированное трудоустройство было возможно только при ее прохождении.

Несмотря на то, что многие работодатели отмечают важность проверки кандидатов, лишь каждый второй работодатель заинтересован в сервисе, который мог бы осуществлять проверку данных кандидатов при найме на работу. Причем сильно заинтересованы в таком сервисе только 18% компаний.

Основными пользователями сервиса могут стать крупные компании, среди которых интерес к подобному сервису составляет 60%, и возможно, малый бизнес (с численностью до 50 человек), среди которых меньше всего респондентов, которым такой сервис не интересен (13% против 19% в целом по всем).

В Хабаровском крае около 58% всех опрошенных компаний заинтересованы в таком сервисе, а в отраслевом разрезе сервис может быть интересен компаниям, занимающимся продуктами питания (79% этот интересно).