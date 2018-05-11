Строительство трех горно-обогатительных комплексов края завершится в ближайшие два года

В этом году в Хабаровском крае будет завершено строительство трех горно-обогатительных комплексов. Работы ведутся в Николаевском, Аяно-Майском, а также имени Полины Осипенко муниципальных районах. По данным министерства природных ресурсов края, на этих ГОКах в следующем году планируется добыть 4,8 тонн золота. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Николаевском муниципальном районе золоторудное месторождение Полянка разрабатывает компания ООО «НГК Ресурс». Планируемая производительность объекта составляет: по переработке руды – 1,5 млн тонн и добыче золота – 1, 5 тонны в год. Ввод в постоянную эксплуатацию запланирован на 2019 год. В планах у инвестора до 2025 года добыть порядка 7,75 тонн золота и 12,2 тонн серебра. Общий объем заявленных инвестиций составит более двух млрд рублей. Запланировано создание 340 новых рабочих мест. При поддержке Правительства края, компания ООО «НГК Ресурс» в ноябре 2017 года получила статус резидента ТОР «Николаевск».

ООО «Третья Горно-Геологическая компания» ведет строительство ГОКа на золоторудном месторождении Чульбаткан в муниципальном районе им. Полины Осипенко. Инвестор планирует вложить около двух млрд. руб. Будет создано 350 рабочих мест. Окончание строительных работ и ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. На днях красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект освоения золоторудного месторождения Чульбаткан.

ООО «Амур Золото» занимается добычей драгоценных металлов в Хабаровском крае 8 лет. В этом году компания планирует ввести в эксплуатацию ГОК на золоторудном месторождении Перевальное в Аяно-Майском муниципальном районе. Планируемая мощность по переработке руды составляет 100 тысяч тонн, по добыче золота – 1,8 тонн в год. Общий объем инвестиций –1,3 млрд рублей. На новое производство планируется привлечь 320 специалистов.

Напомним, в 2017 году достигнут исторический максимум по добыче золота: 23 147,9 кг. Это на 118,4 % выше установленного плана и на 118,6 % больше прошлогоднего уровня добычи. Таких показателей удалось достичь благодаря вводу в опытно-промышленную эксплуатацию ГОКа на месторождении Светлое (АО «Полиметалл УК»). А также восстановлению и запуску фабрики «Юбилейная» на месторождении Красивое предприятием ООО «Амур Золото».