Первые цветы распустятся на улицах Хабаровска 25 мая. К этому сроку цветочными конструкциями и композициями специалисты муниципального предприятия украсят лишь участок у аэропорта и центр дальневосточной столицы (ту часть, где пройдут основные торжества) – чтобы свой юбилей город смог встретить в цветочном убранстве. «Башни», «шары» лягут яркими мазками на пространство улиц: Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Серышева, Ленина и главные хабаровские площади. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В готовности озеленителей подарить городу благоуханную радость сегодня лично убедился мэр Хабаровска Александр Соколов. Как рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев, погодные условия позволят приступить к массовой высадке цветов и установке всех цветочных композиций в полном объеме только к концу мая. В общей же сложности к посадке в грунт готовы 700 тысяч цветов более 30 разновидностей: колеусы, бегонии, тагетесы, петунии и прочие – все с длительным сроком цветения.

Большое их количество «пропишется» в уличных кашпо и цветочных конструкциях. «В общей сложности в этом году мы выставим в город порядка 2700 элементов вертикального озеленения (башни, шары, многоярусные вазоны, цветочные чаши, кашпо, балконницы и др.) – значительно больше, чем в минувшем. Так как год для Хабаровска юбилейный, мы разработали и новые проекты элементов вертикального озеленения. Планируем установить их на Комсомольской площади и Уссурийском бульваре», — рассказал он. «К пятнице будущей недели, а еще лучше – к 23 мая, основные цветочные конструкции должны появиться на улицах.

Нужно уже разворачивать и работы по высадке растений на клумбы, чтобы создать ко Дню города атмосферу настоящего праздника», — дал поручение Георгию Лаптиеву мэр. «В текущем году к основному объему финансирования работ по озеленению города мы выделили из муниципальной казны дополнительно 20 миллионов рублей, чтобы в грядущем 2019-м можно было вдвое увеличить объемы высадки деревьев и цветов в Хабаровске – наш город, бесспорно, заслуживает того, чтобы стать еще более зеленым и красивым», — отметил Александр Соколов.