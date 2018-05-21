Хабаровский край представит на Петербургском международном экономическом форуме 16 крупных инвестпроектов

24-26 мая состоится ХХII Петербургский международный экономический форум. В мероприятии активное участие примет делегация из Хабаровского края во главе с Губернатором Вячеславом Шпортом.

Инвестиционный потенциал представят на выставочном стенде, который специально разработан для форума. Там будет размещена информация о результатах деятельности резидентов ТОСЭР и Свободного порта, развитии центров экономического роста, продвижении экспортного потенциала Хабаровского края. Также предусмотрена зона, посвященная применению успешных практик на «дальневосточных гектарах». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего на площадках ПМЭФ презентуют 16 крупнейших инвестиционных проектов из региона. Среди них инициативы в области лесной, деревоперерабатывающей, угольной, рыбной промышленности, туристической и сельскохозяйственной отраслей, высокотехнологичной медицины и др. Наиболее крупные проекты – создание Дальневосточного центра переработки древесины (RFP Group), разработка месторождения «Хаканджинское» (ООО «Хаканджинское»), строительство центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске, модернизация горнолыжного комплекса «Холдоми» (ООО «Флагман») и другие.

В рамках форума у Губернатора края запланировано участие в пленарном заседании, площадке по представлению результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Намечены переговоры с представителями федеральных властей, главами других регионов, инвесторами, а также подписание ряда соглашений о сотрудничестве и реализации проектов на территории региона. Кроме того, предполагается встреча с руководством Агентства стратегических инициатив.

Отдельной частью деловой программы станет дальневосточная повестка. Впервые за последние несколько лет ДФО вышел в лидеры среди округов по темпам роста объема частных инвестиций в экономику. Реализуются более 1200 проектов на общую сумму более 3,7 триллиона рублей частных инвестиций. На сессии «Дальневосточный прорыв» обсудят основные сферы инвестиционной привлекательности регионов, конкурентоспособность и эффективность территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также шаги для привлечения новых инвесторов в регион. Планируется, что участие в панельной дискуссии также примет Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Петербургский международный экономический форум – ежегодное российское деловое мероприятие сектора экономики, которое проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Традиционно в мероприятии принимают участие свыше 10 тысяч человек из десятков стран мира. Это – главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.