Более 150 зарубежных партнеров примут участие в Днях международного бизнеса

До старта первых Дней международного бизнеса в Хабаровске осталось чуть больше двух недель. Мероприятие станет площадкой для проведения международной выставки и серии деловых переговоров между представителями организаций и предприятий региона с зарубежными партнерами. Краевую столицу с целью поиска новых партнеров посетят свыше 150 иностранцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Подтвердили своё участие делегации из Японии (префектуры Хёго, Ниигата, Хоккайдо), Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Автономного района Внутренняя Монголия), Социалистической Республики Вьетнам, Республики Корея (Корейское агентство по развитию торговли и инвестиций КОТРА), США, Республики Индия, КНДР. В их состав войдут, как топ-менеджмент коммерческих предприятий, руководители регионов-партнеров Хабаровского края, представители зарубежных организаций в России.

В делегацию от Республики Корея войдут также ученые из университетов Халлим, Ёнсе, Кукмин, Корё, КОТРА, которые проводят исследование перспектив развития экспортного потенциала Хабаровского края.

Подать заявку на участие в деловых переговорах можно на официальном сайте проекта http://ibdays.com/ до 1 июня. Встречи пройдут с 11 июня в Легкоатлетическом манеже на стадионе им. Ленина в специально созданной зоне b2b.

Инициатором и организатором мероприятия выступает Правительство Хабаровского края. Уникальный деловой проект призван содействовать продвижению товаров и услуг производителей региона на зарубежные рынки и заключению новых контрактов. Для участников подготовлена обширная деловая программа: презентация экспортного потенциала региона, серия мастер-классов, круглых столов, экспертных сессий и телемостов с экспертами регионального и международного уровней.