Правительство РФ предлагает снизить цены на авиабилеты для Дальнего Востока

Авиаперелеты на Дальний Восток вскоре могут подешеветь. Такую информацию озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках пленарного заседания, сообщает депутат Государственной думы от Хабаровского края Борис Гладких.

Министр при рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» озвучил основные подходы Правительства РФ по дальнейшему решению вопросов, связанных с перелетами из регионов Дальнего Востока.

Так, Правительством РФ разработан и внесен на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации», которым предусмотрена нулевая ставка НДС на воздушные перевозки на Дальнем Востоке.

— В соответствии с действующей редакцией статьи 164 Налогового кодекса операции по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 10%. В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа, — рассказал Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Отметим, проект федерального закона подготовлен Минфином России во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Напомним, сейчас облагаются НДС по ставке 0% услуги по внутренним воздушным перевозкам в случаях, когда пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области.