Самый яркий фестиваль весны пройдет в Хабаровске 23 и 24 июня

Всероссийский фестиваль красок возвращается в Хабаровск: конце июня он состоится в Парке «Динамо».
Гостей ждут десять часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.
На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.
На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!
Кроме Хабаровска Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.
Начало 23 и 24 июня в 14:00.
Эта запись была опубликована 08.06.2018в 21:00. В рубриках: Общество.
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