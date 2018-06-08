Самый яркий фестиваль весны пройдет в Хабаровске 23 и 24 июня

Всероссийский фестиваль красок возвращается в Хабаровск: конце июня он состоится в Парке «Динамо».

Гостей ждут десять часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета.

На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!

Кроме Хабаровска Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.

Начало 23 и 24 июня в 14:00.