В Татарском Проливе с 10 июня начинается летняя лососевая путина

В Хабаровском крае дан старт летней лососевой путине. Решением комиссии по регулированию добычи анадромным видам рыб в Татарском Проливе с 10 по 5 августа разрешено ловить горбушу. Для вылова гольцов, в частности, кунджи, мальмы, определены сроки с 10 июня по 10 октября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«За летнюю путину предприниматели в Подзоне Приморье, севернее мыса Золотой смогут добыть 5908,5 т лосося. Для любительского и спортивного рыболовства по путевкам отведено 56,5 т горбуши и 700 кг гольцов. Представители коренных малочисленных народов края смогут добыть 65 т горбуши и 2,7 т гольцов. В резерве решено оставить 2,5 тыс. тонн горбуши и еще 1,5 тонны гольцов. Всего планируется к добыче 8,5 тыс. тонн рыбы», — сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

Он также отметил, что в целях заполнения нерестилищ, определены проходные периоды для всех видов рыболовства от мыса Красный Партизан до мыса Датта — 1 день в неделю (по средам) с 00.00 до 24.00 часов для всех орудий лова. Кроме того, для обеспечения сохранения водных биоресурсов введен запрет на использование плавных сетей в реках, впадающих в Татарский пролив для всех видов рыболовства.