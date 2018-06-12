В поселке Октябрьском жильцам одного подъезда пострадавшего дома разрешили вернуться в квартиры

В поселке Октябрьском Ванинского района в жилом доме по улице Космонавтов рабочая группа, в которую вошли представители администрации поселка и района, управляющей компании, органов социальной защиты, МЧС России, проектной строительной организации начали работу по оценке повреждений здания для решения вопроса о дальнейшей эксплуатации и разработке плана аварийно-восстановительных работ.
По состоянию на вечер 10 июня 2018 года, во 2-м подъезде дома были подключены электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры.
В течение дня планируется продолжить работу комиссии по оценке ущерба, разработке мероприятий аварийно-восстановительных работ в первом подъезде и пострадавших квартирах. Также специалисты Советско-Гаванского филиала АО «Газпром» проведут осмотр состояния газового хозяйства и работы по восстановлению газоснабжения в жилом доме. Сотрудники МУП «Электросеть» продолжат восстановление электроснабжения.
Силами управляющей компании продолжится очистка и уборка придомовой территории, а также в подъездах дома от мусора.
Сотрудники отдела МВД России по Ванинскому району продолжаю дежурство, обеспечение безопасности населения и охрану общественного порядка в зоне происшествия.
В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю МЧС России продолжает работать оперативный штаб, ситуация находится на контроле.
Эта запись была опубликована 12.06.2018в 10:11. В рубриках: Происшествия.
- В Ванинском районе продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия в жилом доме
- Хабаровские пожарные спасли 5 человек с крыши горящего дома
- В Хабаровске в связи с авиакатастрофой вертолёта Ми-8 действует режим чрезвычайной ситуации
- Пожар в жилом доме на Бойко-Павлова ликвидирован
- 28 марта в России объявлено национальным днем траура в связи с трагедией в Кемерове