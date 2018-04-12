В Хабаровске в связи с авиакатастрофой вертолёта Ми-8 действует режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля в Хабаровском крае объявлено днём траура. По решению городской комиссии по ЧС место аварии в радиусе 500 метров будет рекультивировано (восстановлен плодородный слой после разлива горюче-смазочных материалов). Для этого привлекут силы и средства профильных предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работы будут проведены после всех следственных мероприятий. Городское управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда выделит земельные участки на Центральном кладбище по обращению членов семей погибших в авиакатастрофе МИ-8. Напомним, утром 11 апреля вертолёт, на борту которого находилось 6 человек, потерпел крушение в районе улиц Антенной — Хирургической. Все находившиеся на его борту погибли.