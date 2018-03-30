Пожар в жилом доме на Бойко-Павлова ликвидирован

В настоящее время сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа устанавливают причины, виновных и обстоятельства возникшего пожара в жилом 10-ти этажном доме на улице Бойко-Павлова в Хабаровске. Специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю проводится обследование места пожара с помощью специального оборудования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступил в 14.51 (хбр) 30 марта 2018 года. По словам очевидцев, в одном из подъездов 10-ти этажного жилого дома на улице Бойко-Павлова было сильное задымление. Незамедлительно к месту вызова направлены пожарные подразделения, «скорая помощь», другие экстренные службы.

По прибытию первых пожарных расчетов и разведки задымлённых помещений было установлено, что возгорание произошло в квартире первого этажа. Из подъезда звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано с помощью спасательных устройств 12 человек, в том числе одного ребенка из окна квартиры пятого этажа спустили по пожарной автолестнице. В это время также были организованы работы по тушению огня. Проникнув через окно в горящую квартиру огнеборцы обнаружили двух человек без признаков жизни. В 16.00 (хбр) распространение огня было остановлено. Пожар локализован. Через час он был полностью ликвидирован. На тушении пожара работали 22 человека и 7 единиц техники. Его площадь составила около 20 кв. метров, от огня пострадали домашние вещи, мебель.

По предварительным данным, в квартире проживала пожилая пара, мужчина и женщина 44-го и 43-го годов рождения. В настоящее время проводится опрос очевидцев, осмотр места пожара. По предварительной версии, возгорание произошел на балконе, и дальше огонь стал распространяться в квартиру. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки сотрудниками МЧС России и следственной группы.