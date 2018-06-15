В Хабаровском крае увеличены площади под посадку картофеля

В Хабаровском крае продолжается посевная. Большая часть работ традиционно проводится в Хабаровском, Вяземском, Бикинском районах, а также районе им. Лазо. В этом году отмечают прирост площадей, отданных под кукурузу, сою и картофель. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В этом году общая площадь, засаженная картофелем, на пять процентов больше запланированной, и составляет 816 гектаров. Порядка 70 процентов земли приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств. В ближайшее время на прилавках края появится самых разнообразных сортов молодой картофель, выращенный на местных полях», — отметила начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Валентина Четверикова.

Она также добавила, что в регионе наблюдается прирост по сравнению с прошлым годом по сое и кукурузе на силос и зеленой корм. Сев этих культур, а также однолетних трав еще продолжается. Соя, однолетние травы и кукуруза на силос выращивается большей частью сельскохозяйственными организациями, им принадлежит 90 процентов посевов.

Посевная кампания в регионе стартовала в начале апреля и закончится в первой декаде июля. На сегодняшний день завершились работы по севу кукурузы на зерно, ранних зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и овес и картофеля.