В Хабаровском крае увеличены площади под посадку картофеля

В Хабаровском крае продолжается посевная. Большая часть работ традиционно проводится в Хабаровском, Вяземском, Бикинском районах, а также районе им. Лазо. В этом году отмечают прирост площадей, отданных под кукурузу, сою и картофель. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
«В этом году общая площадь, засаженная картофелем, на пять процентов больше запланированной, и составляет 816 гектаров. Порядка 70 процентов земли приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств. В ближайшее время на прилавках края появится самых разнообразных сортов молодой картофель, выращенный на местных полях», — отметила начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Валентина Четверикова.
Она также добавила, что в регионе наблюдается прирост по сравнению с прошлым годом по сое и кукурузе на силос и зеленой корм. Сев этих культур, а также однолетних трав еще продолжается. Соя, однолетние травы и кукуруза на силос выращивается большей частью сельскохозяйственными организациями, им принадлежит 90 процентов посевов.
Посевная кампания в регионе стартовала в начале апреля и закончится в первой декаде июля. На сегодняшний день завершились работы по севу кукурузы на зерно, ранних зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и овес и картофеля.
Эта запись была опубликована 15.06.2018в 20:08. В рубриках: Общество.
- С начала года в регионе зарегистрировано почти 4 тысячи случаев укусов клещей
- Профсоюзы против повышения пенсионного возраста
- Блогер «дальневосточного гектара» развенчивает мифы о налогах
- Пенсионеры Хабаровска побеждают возраст на Спартакиаде
- Дома из льготной древесины построят в населенном пункте, созданном на «дальневосточных гектарах»