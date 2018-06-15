Пенсионеры Хабаровска побеждают возраст на Спартакиаде

В день открытия Чемпионата мира по футболу активные ветераны спорта в возрасте «55 плюс», представляющие все 5 районов Хабаровска (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский и Железнодорожный), вышли на стадион «Юность» для участия в финальном муниципальном этапе V Спартакиады пенсионеров России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

Первый соревновательный день открыла зрелищная по накалу страстей комбинированная эстафета. В ней спортсмены состязались в скорости, выносливости, ловкости и меткости. На пути к победе участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, включающую в себя бег с мячом для фитнеса, ведение баскетбольного мяча с броском в кольцо, ведение футбольного мяча с попаданием в ворота, управление теннисным мячиком и ракеткой на бегу, метанием дротиков по воздушным шарам.

Не менее захватывающими были и состязания по дартсу и в кроссе на дистанции 1000 метров.

Интенсивные физические нагрузки не пугают участников. Ведь большинство из них многие годы занимались спортом, имеют в копилке не одну победу и продолжают быть пропагандистами физической культуры, здорового образа жизни и активного долголетия. Многим уже давно не 60 и даже не 70 лет, но их оптимизму, бодрости духа, спортивной подготовке можно только позавидовать.

Леонид Иосифович Гончар всю жизнь трудился на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, а увлечения имеет спортивные и творческие. «Мне уже 76 лет. Но возраста своего я не чувствую. В молодости был чемпионом по футболу. У меня есть золотой значок ГТО. Много лет я танцевал в самодеятельном коллективе, а сейчас пою в хоре ветеранов при доме культуры и с удовольствием защищаю спортивную честь своего родного Кировского района», — рассказал Л.И. Гончар.

Раиса Андреевна Быкова в прошлом году отметила 80 лет и в составе команды, представляющей наш регион, участвовала во Всероссийской Спартакиаде-2017, проходившей в Пензе. За что получила благодарственное письмо от ОПФР по Хабаровскому краю за пропаганду общественной активности, здорового образа жизни, способствующих долголетию и повышению качества жизни населения края. Теперь она вновь с гордостью несет флаг своей команды Центрального района в качестве её капитана. «Девиз нашей команды: «Только вперед!» В этом году мы вновь настроены по-боевому и не намерены отступать», — сообщила Раиса Андреевна. Сегодня она подбадривает на беговой дорожке пенсионеров так же, как когда-то на лыжне своих юных подопечных. Ведь всю жизнь она посвятила тренерской работе, была мастером спорта по лыжным гонкам.

Галина Георгиевна Дацюк и Галина Ивановна Шапова представили команду болельщиков.

Г.Г. Дацюк с гордостью сообщила, что совет ветеранов Индустриального района – самый спортивный. В этом году она вместе с соратниками, большинство из которых постоянные участники спортивного клуба «Родник здоровья», сдала нормы ГТО по 11 ступени для тех, кому за 70.

Г.И. Шаповой особенно нравится плаванье и скандинавская ходьба. «У нас в клубе вся неделя занята физкультурой: зарядка на открытом воздухе, тренажерный зал. А ещё различные мероприятия. Например, поездка на озеро лотосов и учебная экскурсия в Фуюань, где перенимали опыт китайской физической культуры», — рассказала Галина Ивановна.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Анаида Михайловна Акопян сообщила: «Муниципальный этап Спартакиады продлится до 18 июня. Пенсионерам предстоят состязания в плаванье, настольном теннисе, пулевой стрельбе и шахматах.

Победители в составе сборной команды пенсионеров края отправятся в Новосибирск для участия во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в августе текущего года».

Особенность этой спартакиады в том, что на ней нет и не будет проигравших. Здесь всегда только победители своего возраста. Мощный заряд положительных эмоций, позитива, удовольствия от общения с друзьями достанутся абсолютно всем участникам и гостям спортивного праздника.

Цель Спартакиады — популяризация физической культуры среди людей старшего возраста и привлечение их к систематическим занятиям спортом.

Организаторами краевого этапа Спартакиады выступили Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края.