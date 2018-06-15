Дома из льготной древесины построят в населенном пункте, созданном на «дальневосточных гектарах»

Будущие жители первого населенного пункта на «дальневосточных гектарах» — села Дальневосточное – планируют использовать в строительстве льготную древесину. Об этом рассказал в рамках круглого стола «Дальневосточный гектар. Эффективные механизмы реализации» Антон Кравчук, первый заместитель главы администрации района имени Лазо. Организатором мероприятия выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Сегодня мы создаем первый населенный пункт на «дальневосточных гектарах» близ Кругликовского сельского поселения. Более 622 граждан получили здесь свои «гектары», причем порядка 420 человек не являются местными жителями. 30 мая постановлением Думы одобрено название «Дальневосточное» — уже стартовала работа по созданию инфраструктуры. Территория нового населенного пункта составляет 235 гектаров», — рассказал Антон Кравчук.

«На ежемесячной основе мы проводим семинары «День гектарщика», на которых рассматриваем все насущные вопросы по созданию поселения. В частности, удалось решить вопрос по заготовке древесины для индивидуального жилищного строительства. С 25 июня мы собрали порядка 50 заявлений на предоставление льготной древесины. После соответствующего решения от Управления лесами Хабаровского края, граждане получат древесину на корню по льготе – порядка 150 кубов на человека. С решением вопроса нам помогают эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в частности, разработано решение, позволяющее организовать коллективное получение данной меры поддержки», — подчеркнул он. По его словам, первые постройки появятся уже в августе.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.