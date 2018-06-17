Около пяти миллионов рублей получила молодежь края на грантовом конкурсе форума «Амур»

Стали известны победители конкурса проектов Федерального агентства по делам молодежи, который прошел в рамках первой окружной смены форума «Амур». Его общий грантовый фонд составил 8 млн рублей. Между участниками были разыграны сертификаты на 300, 200 и 100 тысяч рублей. Больше всего грантов забрали молодые активисты из Хабаровского края. В общем на реализацию своих инициатив они получат 4,8 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, свои социально значимые идеи экспертам презентовали 135 молодых людей из 8 регионов Дальнего Востока. Лучшие из представленных проектов были рекомендованы к получению грантовой поддержки, в том числе 48 от Хабаровского края.

Максимальную сумму — 300 тысяч рублей заслужил проект Валерии Рябуха «Кинезитерапия — лечение движением». Он направлен на реабилитацию людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников в поселках Солнечный и Горный Солнечного района. Проектом предполагается проведение лечебных занятий на специально-разработанных тренажёрах. Ранее автор успешно уже реализовала свой первый проект «Йога для детей с ДЦП».

Наибольший балл в категории сертификатов на 100 тысяч рублей набрала Олеся Курякина с проектом «Учись и работай в Хабаровском крае». Девушка – сотрудница Базового центра содействия трудоустройству выпускников. По ее словам, идея создания проекта принадлежит всему коллективу учреждения. Уже летом этого года проектная команда создаст онлайн-площадку, на которой будет аккумулироваться информация о наиболее перспективных и востребованных профессиях в регионе.

По 200 тысяч рублей получили 12 авторов проектов. Самые высокие оценки в этой категории набрал Владимир Копейкин с социально-образовательным проектом «Крепкая семья».

«Я сам юрист и психолог по образованию. Идея проекта родилась 2 года назад. Её актуальность невозможно поставить под сомнение, ведь проблема семейно-родительских отношений в регионе стоит остро: среди зарегистрированных в 2017 году браков 52 процента расторгнуты. Наша команда разработала серию занятий различной направленности. Специалисты ответят на вопросы, возникающие у пар в юридической области, психолого-педагогических и экономических моментах. Старт дадим этой осенью. Мое глубокое убеждение – чем сильнее семья, тем могущественнее государство», — прокомментировал Владимир Копейкин.

В целом тематика проектов-победителей связана с совершенно различными отраслями деятельности: добровольчество, патриотическое воспитание, вовлечение в творческую деятельность, образование, медиа, спорт, здоровье, экология и другие.

Напомним, первая смена Всероссийского образовательного молодежного форума «Амур» прошла под девизом «Дальний Восток – территория развития» с 5 по 11 июня. К организации ее работы были привлечены 50 волонтеров.