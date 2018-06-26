Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению

АО «Международный аэропорт Хабаровск», реализующее инвестиционный проект по строительству терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны коммерческого развития AirCity, в том числе гостинично-делового центра, завершает закладку фундамента нового терминала внутренних линий аэропорта Хабаровск (Новый).

К строительно-монтажным работам по первому этапу компания приступила в марте текущего года. Первая свая в основание будущего аэровокзального комплекса была забита в апреле. И на сегодняшний день свайное поле уже выполнено более чем на три четверти, всего будет использовано более тысячи свай. Установка фундамента готова на 80 процентов, ведется заливка ростверков нулевого цикла, стен подвала и несущих конструкций — колонн. Кроме того, на площадке осуществляется вынос электрических внутриплощадочных сетей и обратная засыпка котлована.

Все работы ведутся в соответствии с инженерными изысканиями, проектной документацией, которая получила положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза России, и разрешением на строительство. Генеральным подрядчиком выступил турецкий консорциум Limak-Marashstoy.

Строительство пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск идет по графику, работы завершатся к концу августа 2019 года. Это будет пятиэтажное здание общей площадью 26 000 кв. метров с пропускной способностью 1200 человек в час и до 3,5 млн пассажиров в год.

Проект реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» о ведении инвестиционной деятельности в ТОР «Хабаровск» на принципах государственно-частного партнерства: резидент ТОР «Хабаровск» получает налоговые и административные преференции. На сегодняшний день компания «Международный аэропорт Хабаровск» профинансировала реализацию проекта на сумму свыше 1 млрд рублей.

Также в аэропорту Хабаровск (Новый), в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)», продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы №1 и перрона. Объем бюджетного финансирования составляет 8,2 млрд руб.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации».

Напомним, на сегодняшний день 30 резидентов ведут инвестиционную деятельность в ТОР «Хабаровск» в рамках соглашений, подписанных с АО «КРДВ». Общий инвестиционный портфель заявленных проектов превышает 34,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать более 3000 новых рабочих мест.