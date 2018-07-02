Начинающие фермеры получили 21 млн рублей на развитие

В Правительстве края подвели итоги дополнительного конкурса на предоставление грантов начинающим фермерам. Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона, господдержку в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей получили главы девяти КФХ. Всего между претендентами распределен 21 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для участия в конкурсе претендентам необходимо было представить в ведомство заявку и подробный бизнес-план. Конкурс состоял из двух этапов: оценка комиссией представленных документов и защита участниками своих проектов.

Заявки поступили из семи районов: имени Лазо, Охотского, Бикинского, Ванинского, Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского. Начинающий фермер из Охотского района Александр Осенин получил 3 млн рублей. На эти деньги он планирует купить 20 голов крупного рогатого скота молочного направления, а также доильный аппарат и обеспечить тепло- и водоснабжением свою ферму. По проекту к 2022 году поголовье должно вырасти до 38 штук. К слову, фермеры из Охотского района второй раз получают господдержку. В 2016 году средства краевого гранта Сергей Колесов направил на развитее животноводства.

Жительница села Малышево Хабаровского района Вероника Дружина также получила господдержку по итогам дополнительного конкурса. На сумму в 1,5 млн рублей она планирует заниматься разведением бройлерных кур. Говорит, что даже при большом ассортименте мяса кур в хабаровских магазинах, фермерская продукция пользуется спросом. КФХ Вероники Дружиной входит в состав сельхозкооператива «Агроресурс-ДВ», в котором состоят девять личных подсобных хозяйств и еще одно. В основном, они занимаются разведением мелких животных и растениеводством. В ближайшее время в планах кооператива приобретение автолавки, в которой жители краевой столицы смогут покупать натуральные фермерские продукты.

«В этом году на поддержку малых форм хозяйствования в крае выделено 50,3 млн рублей. В мае уже состоялся один конкурс. Тогда было распределено 23,9 млн рублей. По итогам дополнительного конкурса фермеры разыграли 21 млн рублей. На полученные средства они планируют приобрести поголовье сельскохозяйственных животных, а также технику, оборудование, грузовые автомобили. Заявлено в проектах строительство животноводческих помещений. Кроме того, обязательным условием предоставления гранта является создание рабочих мест. По итогам этого конкурса их должно быть не менее двадцати», — сообщил заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий министерства Андрей Романченко.

В настоящее время до 16 июля идет прием документов на второй дополнительный конкурс, по итогам которого планируется распределить оставшиеся 5,4 млн рублей.

Программа поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Хабаровском крае успешно действует с 2012. За это время сельхозпроизводителям выплачено около 268 млн рублей, создано 320 рабочих мест.