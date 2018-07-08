Хабаровские огнеборцы спасли семью при пожаре на балконе в жилом доме

Вечером 7 июля на пульт пожарно-спасательной службы г. Хабаровска поступил звонок о том, что в п. Березовка в жилом доме произошёл пожар. Незамедлительно в 19.57 (хбр) к месту вызова выдвинулись три отделения Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю в составе двух пожарных автоцистерн, автолестницы и 12 огнеборцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Оперативно прибыв, пожарные обнаружили, что на балконе квартиры второго этажа горят домашние вещи. Расчеты огнеборцев приступили к разведке задымлённых помещений и тушению огня. Из пострадавшей квартиры по лестничным маршам были эвакуированы 4 человека, в том числе двое детей. В госпитализации они не нуждались, однако женщине потребовалась небольшая помощь медиков. Врачи кареты «скорой помощи» провели осмотр и оказали первую помощь на месте, у неё были порезы руки и ожог лица.

В течение 4-х минут пожарным удалось локализовать распространение огня, а в 20.29 (хбр) он был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила всего 3 кв. метра. Огнеборцам удалось не допустить перекидывания пламени на соседние балконы и квартиры.

По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка