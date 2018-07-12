Яндекс.Станция — домашняя мультимедиа-платформа с искусственным интеллектом — поступила в продажу в интернете. Устройство появилось на Беру, новом маркетплейсе Яндекс.Маркета. Жители Хабаровска могут оставить предзаказ на Станцию на сайте beru.ru и оплатить её онлайн. Приём предзаказов начался 11 июля в 22:00 по местному времени.

Цена Станции — 9990 рублей. Она доступна на Беру в трёх цветах: чёрном, фиолетовом и серебристо-сером. Количество устройств ограничено. Если Станция в желаемом цвете закончилась, можно выбрать другой или дождаться поступления новой партии колонок.

Срок доставки устройств — до 90 дней. Станцию бесплатно привезут в Хабаровский край или любой другой регион России. Перед отправкой с покупателем свяжутся менеджеры Беру. Вместе со Станцией заказчики получат годовую подписку на Яндекс.Плюс и бонусы от партнёров Яндекса.

Первая партия Станций поступила в продажу 10 июля в магазине и музее Яндекса в Москве. Её разобрали меньше чем за шесть часов несмотря на лимит: два устройства на покупателя. Чтобы Станцию могли купить как можно больше желающих, такое же ограничение действует и в онлайне.

Яндекс.Станция играет музыку с отличным качеством, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить её завести будильник или рассказать сказку на ночь.

Станция — первое устройство, разработанное в Яндексе. Её особенность — отличный звук, который обеспечивают три динамика суммарной мощностью в 50 ватт и два пассивных излучателя. Аудиофилы могут снять кожух Станции и слушать музыку без малейших искажений.