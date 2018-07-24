Первый фестиваль дальневосточных театров может пройти уже в следующем году

В рамках обширной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока осенью 2019 года может пройти первый фестиваль театров Дальневосточного федерального округа. С таким предложением выступил художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов на встрече с Министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Козловым. По замыслу организаторов, мероприятие должно стать ежегодным. Предполагается, что первый фестиваль может пройти в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Дальний Восток — сегодня регион очень важный не только в экономическом и геополитическом, но еще и в культурном плане», — сказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, подчеркнув, что дальневосточные регионы должны принимать активное участие в культурной жизни страны.

В последние годы уже ведется работа по культурному освоению макрорегиона.

«Открыта и набирает творческую силу Приморская сцена Мариинского театра, проводится крупный Международный кинофестиваль «Тихоокеанский меридиан» во Владивостоке, развивается культурная платформа ежегодного экономического форума», — отметил Евгений Миронов. Вместе с тем, по его словам, сегодня на Дальнем Востоке сформировался четкий запрос на знакомство с достижениями российского театра, с новыми творческими методиками и определенный культурный «голод», обусловленный расстояниями, проблемами логистики, технической базой учреждений культуры. В эту работу необходимо вовлекать все дальневосточные регионы. Именно с этой целью формируется программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке, поддержанная Президентом России Владимир Путиным.

Впервые о реализация масштабной программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке Евгений Миронов рассказал в марте этого года в рамках телефестиваля «Утро Родины» в Южно-Сахалинске. Первым мероприятием программы станет фестиваль-школа «Территория. Сахалин», которая пройдет в островном регионе уже в декабре. Подготовку к нему также обсудили на встрече, на которой присутствовал и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В целом, для Дальнего Востока предлагается обширная фестивальная программа, в частности, проведение фестиваля дальневосточных театров, а также международного театрального фестиваля с участием как лучших театральных коллективов стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, так и наиболее интересных российских театров.

Также составными частями программы первого фестиваля театров Дальневосточного федерального округа могут стать — обновление репертуаров театров и повышение профессионального уровня театров Дальнего Востока, включая систему поддержки постановок спектаклей лучших молодых режиссеров России, целевой набор актерского курса в одном из столичных вузов, мастер-классы ведущих педагогов, показ экспериментальных работ, оживление контактов между творческими коллективами региона. Добавим, участие в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке могут принять Государственный театр наций, Школа-студия МХТ им. А.П. Чехова, Детский театральный фестиваль «Маршак», Фонд развития культурны и современного искусства «Территория», Национальный театральный Фестиваль и Премия «Золотая маска».

«Такой международный фестиваль может стать своего рода культурным аналогом экономического форума, утверждающего роль России как модератора и инициатора культурного диалога между разными странами», — прокомментировал Александр Козлов.