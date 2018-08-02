Вячеслав Шпорт проинспектировал гидрозащитные сооружения на краевой набережной

Губернатор Хабаровского края сегодня побывал на краевой набережной. Вячеслав Шпорт осмотрел гидрозащитные сооружения, а также оценил работы по реконструкции участка от речного вокзала до Утеса.

О текущей паводковой ситуации главе региона доложили руководители оперативных служб. Отмечалось, что по данным на 1 августа уровень Амура составляет 443 сантиметра. Прогулочная часть новой дамбы на участке от стадиона имени Ленина до Утеса оказалась подтоплена. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Гребень паводка в настоящее время находится в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области. По расчетам гидрологов к Хабаровску он должен подойти 6-7 августа. К этому времени вода может подняться на отметку 5,2 метра. После — пойдет на спад.

Вячеславу Шпорту доложили, что гидрозащитное сооружение справляется с напором воды и в случае повторения крупномасштабного наводнения 2013 года – защитит город.

«Здесь мы своевременно провели берегоукрепительные работы на случай «большой» воды. Дамба получилась надежная. Сегодня нам предстоит еще завершить вторую часть реконструкции на участке от Утеса до речного вокзала. Там уровень выше. Здесь строители также провели крепление на случай подтопления», — сказал Вячеслав Шпорт.

По данным оперативных служб, на сегодняшний день уровень воды в Амуре соответствует отметке пятилетней давности. По прогнозам синоптиков, дождей в начале августа не ожидается. В этом случае пиковый уровень остановится на отметке 5-5,3 метра и частичное подтопление будет угрожать только низким местам левобережья. Тем не менее все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

«О текущей паводковой ситуации мне докладывают несколько раз в день. В случае необходимости мы готовы оказать всю необходимую помощь жителям края, аграриям, дачникам и садоводам, которые уже сегодня должны позаботиться о вывозе своего урожая», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что из-за разлива малых рек частично были подтоплены несколько десятков частных домов в Верхнебуреинском районе. Пострадавшим жителям будет выплачена материальная помощь. Вода пошла на спад.