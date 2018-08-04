Энергетики контролируют прохождение гребня паводка в Хабаровском крае

Все энергообъекты г. Хабаровска работают в штатном режиме и готовы к прохождению паводка, гребень которого смещается к столице Хабаровского края. Энергетики региона ведут круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и уровня воды в реке Амур.

В настоящее время уровень воды в бассейне Амура в районе г. Хабаровска составляет 4,55 метров. Достижение водами реки опасного уровня в 6 метров не прогнозируется.

Ключевую роль в сдерживании паводка сыграли Бурейская и Зейская ГЭС РусГидро. Они сдержали в своих водохранилищах почти три четверти паводковых вод, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты. При этом Зейская ГЭС смогла сократить расход воды до разрешенного минимума.

Гидроэлектростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку.

Важно отметить, что бассейн реки Амур в районе Хабаровска формируют не только воды регулируемых гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, но и китайских рек Сунгари и Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35% водного притока в районе Хабаровска, то доля реки Буреи не превышает 5%. Таким образом сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае.