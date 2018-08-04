Хлопок газа на улице Трехгорной в Хабаровске

Пожарные и спасательные подразделения выехали на устранение последствий хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Хабаровске.
В 15.32 (хбр) 04.08.2018 г. от диспетчера ЕДДС города Хабаровска в оперативную дежурную смену Центра управление в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на первом этаже жилого 10-ти этажного панельного дома в городе Хабаровске по улице Трехгорная. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Незамедлительно на место происшествия направлены три отделения 35-ой пожарной части, оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудники газовой службы, «скорой помощи». По предварительным данным, в результате хлопка произошло повреждение входной двери в одной квартире, где возникло происшествие. По первичным сведениям, несущие конструкции не пострадали. С ожогами конечностей один мужчина, предположительно, хозяин квартиры, доставлен в лечебное учреждение Хабаровска.
Жильцы дома самостоятельно вышли из подъезда, всего около 35 человек.
В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия, степень повреждения конструкций устанавливаются.
Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено более 20 человек и 6 единиц техники.
Эта запись была опубликована 04.08.2018в 17:26. В рубриках: Происшествия.
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