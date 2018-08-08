Вячеслав Шпорт оценил угрозу подтопления населенных пунктов Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт совершил облет населенных пунктов региона, которые могут быть подтоплены в результате паводка на Амуре.

Глава региона оценил ситуацию в селах Свечино, Петропавловка, Елабуга, Челны, Дубовый Мыс, Дада, Найхин, Джари. Гребень паводка уже достиг Хабаровска и смещается в сторону этих населенных пунктов, которые пять лет назад в результате крупномасштабного наводнения были сильно подтоплены. Сегодня гидрологи ожидают здесь ежесуточный подъем воды на 6 – 11 см в сутки. По прогнозам, до опасных отметок вода в этих населенных пунктах не дойдет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт побывал в селе Троицкое Нанайского района, где оценил готовность сил и средств к прохождению паводка. Местные власти оповестили жителей, провели работу с сельскохозяйственными организациями, контролируют работу объектов ТЭК и ЖКХ. Налажен обмен информацией с оперативными службами, которые в случае необходимости окажут помощь.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Несмотря на то, что прогнозы относительно благоприятные, не нужно заниматься самоуспокоением. Ситуацию я держу на личном контроле. Мы оперативно обмениваемся информаций с руководством Бурейской ГЭС, на которой в плановом режиме проводятся сбросы воды. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности», — отметил глава региона.

Вячеслав Шпорт также осмотрел территорию левобережья в районе Хабаровска. Здесь складывается более сложная ситуация. Как прогнозировали гидрологи, при текущем уровне Амура оказались подтоплены более 200 дачных участков на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский. Владельцы угодий были своевременно предупреждены. На случай оказания экстренной помощи зарезервировано несколько речных барж.

По данным оперативных служб, на территории Хабаровска случаев подтопления жилых домов нет, обращений от жителей не поступало.

8 августа, по данным МЧС, подъем воды в Амуре в районе Хабаровска приостановился и колеблется на уровне 478-483 см.