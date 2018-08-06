Вячеслав Шпорт: Повышение доступности и качества первичной медицины – приоритетные задачи здравоохранения в крае

Губернатор Вячеслав Шпорт обсудил с медицинским сообществом края основные направления краевого нацпроекта «Здравоохранение».

Документ, который Правительство края разрабатывает в соответствии с новым «майским» Указом Президента о национальных целях и стратегических задачах, станет основой развития отрасли до 2024 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Он предусматривает семь основных разделов. Основной упор будет сделан на развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактику и лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Внимание также будет уделено детскому здравоохранению, решению кадровых вопросов, цифровизации отрасли.

«Реализация «майских» указов главы государства от 2012 года позволила многим регионам совершить качественный прорыв. В Хабаровском крае при поддержке федерального центра мы смогли развить высокоточную медицину. У нас появились современные перинатальный, ПЭТ и сосудистые центры, ряд других объектов. Это позволило достичь устойчивой динамики по снижению смертности. Что же касается первичного звена, то давайте говорить откровенно, у нас оно развито слабо. Особенно в отдаленных населенных пунктах. Многие жители жалуются. Поэтому главным приоритетом нацпроекта должна стать именно первичная медицина. Это следующий шаг развития здравоохранения в крае», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора края, к решению этой задачи необходимо подойти максимально серьезно. Основой профильного раздела регионального нацпроекта станет действующая краевая программа по строительству сети ФАПов и амбулаторий в муниципальных образованиях.

«Общая потребность в замене таких объектов определена совместно с органами местного самоуправления и составляет 100 ФАПов и 22 амбулатории. Для населенных пунктов численностью менее 100 человек планируется закупка передвижных медицинских комплексов», — отметил министр здравоохранения края Александр Витько.

Внимание также будет уделено созданию комфортной среды в поликлиниках при записи к врачу и получении медицинских услуг. Губернатор поручил распространить опыт передовых больниц и поликлиник краевого центра на другие учреждения здравоохранения.

«Мы должны выйти на такой уровень оказаний медпомощи, при котором очереди будут сведены к минимуму», — подчеркнул Губернатор края.

Для правильной и оперативной маршрутизации пациентов планируется централизовать диспетчерскую службу скорой медицинской помощи всех муниципальных образований края, включая санитарную авиацию медицины катастроф.

Общий бюджет всех направлений краевого Нацпроекта «Здравоохранение» составит 17,3 млрд. рублей. Из федерального бюджета планируется привлечь 12,4 млрд.

Напомним, что нацпроект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Планируется, что на его реализацию из федерального бюджета будет направлено 1,5 трлн рублей.